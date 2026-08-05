Повлиял ли космос на помидоры? Первые интригующие результаты белорусского эксперимента

От Ивья до орбиты – белорусские гимназисты вырастили первые «космические» томаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ивье давно закрепило за собой статус томатной столицы Беларуси, но теперь местный урожай претендует на «звездный» статус. В Гимназии №1 собрали первые плоды с кустов, чьи семена побывали на орбите Земли. Ученики и педагоги района включились в масштабный международный научный эксперимент «В космос со своим помидором», который курирует Российская академия наук.

Биография у этих овощей захватывающая: в прошлом году семена погрузили на борт биоспутника «Бион-М» и вывели на полярную орбиту вместе с другими живыми организмами. Проведя время в условиях невесомости и космической радиации, «пассажиры» вернулись через Байконур прямиком на гродненские грядки.

Сейчас юные исследователи Ивья выполняют работу настоящих биологов. Они скрупулезно сравнивают космические образцы с обычными: оценивают всхожесть, темпы роста, стойкость к болезням и, конечно, вкусовые качества.