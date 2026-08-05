Повлиял ли космос на помидоры? Первые интригующие результаты белорусского эксперимента
От Ивья до орбиты – белорусские гимназисты вырастили первые «космические» томаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ивье давно закрепило за собой статус томатной столицы Беларуси, но теперь местный урожай претендует на «звездный» статус. В Гимназии №1 собрали первые плоды с кустов, чьи семена побывали на орбите Земли. Ученики и педагоги района включились в масштабный международный научный эксперимент «В космос со своим помидором», который курирует Российская академия наук.
Биография у этих овощей захватывающая: в прошлом году семена погрузили на борт биоспутника «Бион-М» и вывели на полярную орбиту вместе с другими живыми организмами. Проведя время в условиях невесомости и космической радиации, «пассажиры» вернулись через Байконур прямиком на гродненские грядки.
Сейчас юные исследователи Ивья выполняют работу настоящих биологов. Они скрупулезно сравнивают космические образцы с обычными: оценивают всхожесть, темпы роста, стойкость к болезням и, конечно, вкусовые качества.
Влияет ли космос на земной урожай? Первые интригующие результаты эксперимента в материале Галины Буро.
Вот так растут самые настоящие первые белорусские космические помидоры.
Урожай «просто космос» получили ивьевские гимназисты из семян томатов, которые побывали на полярной орбите. В рамках международного научно-исследовательского проекта «В космос со своим помидором» семена местного сорта «Донецкие» отобрали для галактического эксперимента. Год назад биоспутник «Бион-М» с живыми организмами на борту впервые был выведен на высоту в два раза выше орбиты МКС. Ивьевские семена за 30 дней прошли через космическую радиацию и гравитацию. Результат – теперь на грядке.
Галина Буро, корреспондент:
Эту теплицу на пришкольном участке смонтировали специально для научного эксперимента. С одной стороны высадили 30 семян, которые побывали в космосе, с другой стороны – столько же обычных, земных. Теперь очень удобно сравнивать этапы развития.
Одинаковые подкормки и обработки, один и тот же грунт – земные и космические томаты растут абсолютно в равных условиях. О них заботится весь коллектив гимназии, но научные исследования проводят старшеклассники с учителем биологии. Строго следуют техническому заданию от Российской академии наук.
Анна Гурская, учащаяся Гимназии №1 Ивья:
Сначала мы проверили всхожесть семян, 50 семян на чашке Петри. Потом наша задача уже была высаживать основные семена. Мы их посадили, поливали каждый день, считали, сколько взошло. Это, правда, очень интересно – наблюдать, сравнивать, фиксировать все.
Гимназисты ведут дневник, где фиксируют все этапы развития кустов: от даты первых всходов до старта плодоношения. Первые выводы уже сделали. Галактическая среда повлияла на энергию роста семян и урожайность – у помидоров-космонавтов показатели выше.
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