На праздник шли целыми семьями! Как в Ивацевичах отмечали XXXI День белорусской письменности?

Масштабный праздник родного слова. Ивацевичи стали столицей XXXI Дня белорусской письменности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с утра город живет в атмосфере литературного фестиваля. Он продолжится и 1 сентября. Жители райцентра получают подарки, знакомятся с шедеврами белорусской письменности и с новинками кинематографа. Обо всем подробнее Галина Буро.

От рукописей до свежеотпечатанных книг, от станка Франциска Скорины через борьбу за воссоединение Западной и Восточной Беларуси уроженца Ивацевичской земли писателя Пилипа Пестрака до сценариев культовых фильмов, от многовековой истории до суверенного государства – в начале было слово. Родное. Матчына. День белорусской письменности об этом – о национальных традициях. Потому на праздник местные жители на протяжении дня шли целыми семьями.

Я пришла со своими детьми, потому что, наверное, такой праздник случается, может быть, один раз в жизни каждого города. Во-вторых, это отличная возможность приобщить детей к нашей культуре.

Обязательно должны такие праздники быть. Мы должны еще раз, наверное, познакомиться с нашими писателями, с нашими книгами. Факсимильное издание Жуховичского Евангелия XVI века презентовали в Ивацевичах. Подробности.

В 2024 году праздник родного слова проходит под знаком важнейших юбилейных дат – 30-летия Конституции и 30-летия института президентства. И вот почему это важно именно для белорусской письменности.

Вось гэта мы прадстаўляем першае выданне, набытая на сродкі з фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Гэта выданне набыта ў 1998 годзе. Гэта друкаваны помнік, царкоўны, стараабрадніцкая друкаваная кніга XIX стагоддзя, называецца яна «Святцы», па ёй звычайна давалі імёны дзеткам.

С момента создания в стране фонда Президента по поддержке культуры и искусства едва ли не ежегодно Национальная библиотека пополняется ценными экземплярами белорусского культурного наследия. Кстати, среди них и символический ключ от центрального храма книги нашей страны, ведь визитная карточка – Национальная библиотека была построена по инициативе Александра Лукашенко и при поддержке белорусского народа. Подробности в сюжете.

Один из важнейших лейтмотивов Дня письменности – год 80-летия освобождения. Мальчик и девочка партизаны, которые даже в войну стремятся читать книгу – скульптура «Лесная школа» украсила город.

Цветами и венками почтили память погибших воинов. О мощном белорусском партизанском движении – рассказ на языке военно-исторической реконструкции.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Этот праздник уже приобрел такое по-настоящему государственное значение и чисто искреннее такое духовное, человеческое, поскольку он действительно наглядно показывает культуру, показывает истоки, которые питают нашего человека. Мы чтим правдивое слово, которое идет испокон веков, и белорусы всегда стояли за справедливость, за правду. И вот именно нам важно и в литературе, и в книгоиздании сохранить вот это все, то, что было даровано нашими предками.