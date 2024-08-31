Арт-парад каравайщиц и чествование победителей жатвы – Мосты празднуют «Дажынки»

Арт-парад каравайщиц и чествование победителей жатвы. Мосты сегодня принимают «Дажынки». Хозяйства района в этом сезоне собрали около 100 тысяч тонн зерна и рапса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, урожайность озимого рапса здесь одна из самых высоких за последние 10 лет – почти 43 центнера с гектара.

Для сельских жителей «Дажынки» остаются одним из главных праздников в году. Конец жатвы всегда отмечают масштабно и ярко. В Мостах на протяжении всего дня работали сельхозподворья, которые радушно принимали гостей. Хозяева угощали караваями из зерна нового урожая и предлагали различные интерактивные программы. На главной сцене свои заслуженные награды получили лучшие комбайнеры, водители и операторы зерносушильных комплексов.

Петр Москвенков, комбайнер КСУП «имени Адама Мицкевича»: За свою уборочную кампанию я намолотил 4 300 тонн. Тяжелая была уборка, но мы справились.

Мостовские хлеборобы проявили профессионализм и организованность и, несмотря на непростые погодные условия, собрали урожай в оптимальные сроки. Первыми в районе уборку зерна завершили в «Гудевичах». При этом хозяйство стало лучшим по урожайности и валовому намолоту.

Павел Станевский, директор сельхозпредприятия «Гудевичи»:

Мы намолотили более 16 тысяч тонн зерна, более 4 тысяч тонн рапса, зерна – при урожайности 69,6 центнера с гектара. Секрета тут никакого нет. Это плодотворный труд каждый день, работа всего нашего коллектива – начиная от полевода и заканчивая руководителем.

В конце сентября Мосты будут принимать и областные «Дажынки». Подготовка к празднику в городе продолжается. В райцентре ремонтируют дороги, обновляют фасады домов, благоустраивают дворы. Также активно ведутся работы по модернизации местной больницы и культурного центра.