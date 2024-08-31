Геополитические уроки от Президента. Что и как делают белорусы «абы не было войны» – Пустовой

Время авторской журналистики. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ніякіх загадаў, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вы, мы, все это услышали? А всем ли нам это дошло до сердца и разума? Никогда за всю историю своего существования за десять веков государственности обитатели наших земель не начинали войн. Отвечать приходилось. И на Синих Водах и под Грунвальдом, и под Оршей. Но мы никогда первыми не начинали.
О Первом, смыслах и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Заклинание наших бабушек с натруженными руками, сложенными в молитвенном прошении: «абы не было войны» – вызывало ироничную улыбку у комфортной, сытой и самодовольной публики. Это стала таким политическим мемом. Это, мол, власть, так запугивает нас, что бы держать в узде наши порывы к всеобщей свободе и свободному рынку.
Ну что, господа как всеобщая свобода и свободный рынок, ради которых представители самой невероятной страты пытались продать интересы нашей страны? Звание потомков победителей они с легкостью сбросили с себя, украшенную порфиру поменяли на гуманитарные лохмотья невероятного заблуждения. Так что с рынком? А я скажу, что с рынком. Пишут господа мелким почерком в комиссию по помилованию. Обращаются к тем, кого обещали и собирались уничтожить. А мы их милуем. Второй шанс дарим. Наши люди, пускай и с разумом заблудших патеров.
«Диктатор Лукашенко, возьми обратно!» Президент о том, почему беглые просятся в Беларусь.
И самое интересное то, что те, кто сейчас нервно мониторит деструктивные каналы и собирает сплетни про всеядность призывных комиссий, те кто пророчествует и кричит про то, как режим втягивает белорусов в войну, они еще пару лет смеялись с того, что режим: первое – носится с памятью о войне, второе – хохотали с «абы не было войны». Так что с позицией, спадарства? Она меняется чаще, чем направление флигеля в ветреную погоду. Мне кажется, дело вовсе вне позиции. Дело в сектантской вере в то, что пишут мастера информационных войн. Ну, например, если госмедиа будут показывать прямо то, что происходит за окном, спадарства все равно не поверит, а будет искать подводные течения у этих событий. Их избранность мешает им видеть реальную правду.
Подробности в видео.