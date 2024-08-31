Геополитические уроки от Президента. Что и как делают белорусы «абы не было войны» – Пустовой

Время авторской журналистики. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ніякіх загадаў, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вы, мы, все это услышали? А всем ли нам это дошло до сердца и разума? Никогда за всю историю своего существования за десять веков государственности обитатели наших земель не начинали войн. Отвечать приходилось. И на Синих Водах и под Грунвальдом, и под Оршей. Но мы никогда первыми не начинали. О Первом, смыслах и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Заклинание наших бабушек с натруженными руками, сложенными в молитвенном прошении: «абы не было войны» – вызывало ироничную улыбку у комфортной, сытой и самодовольной публики. Это стала таким политическим мемом. Это, мол, власть, так запугивает нас, что бы держать в узде наши порывы к всеобщей свободе и свободному рынку. Ну что, господа как всеобщая свобода и свободный рынок, ради которых представители самой невероятной страты пытались продать интересы нашей страны? Звание потомков победителей они с легкостью сбросили с себя, украшенную порфиру поменяли на гуманитарные лохмотья невероятного заблуждения. Так что с рынком? А я скажу, что с рынком. Пишут господа мелким почерком в комиссию по помилованию. Обращаются к тем, кого обещали и собирались уничтожить. А мы их милуем. Второй шанс дарим. Наши люди, пускай и с разумом заблудших патеров. «Диктатор Лукашенко, возьми обратно!» Президент о том, почему беглые просятся в Беларусь.