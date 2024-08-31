Факсимильное издание Жуховичского Евангелия XVI века презентовали в Ивацевичах

Факсимильное издание Жуховичского Евангелия XVI века презентовали на Дне белорусской письменности в Ивацевичах. Уникальный экспонат широкой общественности показал музей «Замковый комплекс «Мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Факсимильное издание Жуховичского Евангелия XVI века презентовали на Дне белорусской письменности в Ивацевичах. Уникальный экспонат широкой общественности показал музей «Замковый комплекс «Мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если оригинал насчитывает 347 страниц, то факсимильная миниатюра 740. Под ее обложкой образы четырех евангелистов – Матфея, Марка, Луки и Иоанна – воспроизведены с максимальным попаданием в цвет, что особенно важно для сохранения художественной ценности книги. Ведь в оригинале все заставки, инициалы и заголовки выполнены киноварью. Это краска красного цвета, которую делали из ртутного минерала.
Согласно записи, сохранившейся на одной из страниц рукописи, в октябре 1733 года Евангелие находилось в церкви села Малые Жуховичи, что подтверждает ее белорусское происхождение. Когда и как Евангелие оказалось в Вильно, неизвестно. Теперь оно вернулось на родину в виде факсимильного издания.
Ольга Новицкая, заместитель директора по научной и просветительской работе музея «Замковый комплекс «Мир»:
Евангелие требовало реставрации, и литовские специалисты ее провели. И только после тщательной, хорошо проведенной реставрации были сделаны сканы страниц и нам переданы для факсимильного издания. Дополнительно велось исследование этого издания белорусскими специалистами. Тоже по инициативе музея.
На два дня Ивацевичи стали столицей масштабного праздника родного слова. Программа более чем насыщенная. Здесь развернулся фестиваль книги и прессы, где можно узнать о литературных новинках и приобрести книги со скидками. Белорусские писатели проводят автограф-сессии, работает кинотеатр под открытым небом.
К слову, зрители могут увидеть эксклюзивный показ фильма «Приказано жить», который проходит в рамках совместного белорусско-российского проекта. В 17 часов начнется военно-историческая реконструкция, посвященная белорусскому партизанскому движению. А уже в 20:00 фанфары позовут гостей на официальную церемонию открытия XXXI Дня белорусской письменности. Этим вечером станут известны имена победителей Национальной литературной премии.