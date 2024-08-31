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Факсимильное издание Жуховичского Евангелия XVI века презентовали в Ивацевичах

31 августа 2024 14:00
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Факсимильное издание Жуховичского Евангелия XVI века презентовали на Дне белорусской письменности в Ивацевичах. Уникальный экспонат широкой общественности показал музей «Замковый комплекс «Мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факсимильное издание Жуховичского Евангелия XVI века презентовали в Ивацевичах-2

Если оригинал насчитывает 347 страниц, то факсимильная миниатюра 740. Под ее обложкой образы четырех евангелистов – Матфея, Марка, Луки и Иоанна – воспроизведены с максимальным попаданием в цвет, что особенно важно для сохранения художественной ценности книги. Ведь в оригинале все заставки, инициалы и заголовки выполнены киноварью. Это краска красного цвета, которую делали из ртутного минерала. 

Согласно записи, сохранившейся на одной из страниц рукописи, в октябре 1733 года Евангелие находилось в церкви села Малые Жуховичи, что подтверждает ее белорусское происхождение. Когда и как Евангелие оказалось в Вильно, неизвестно. Теперь оно вернулось на родину в виде факсимильного издания.

Факсимильное издание Жуховичского Евангелия XVI века презентовали в Ивацевичах-4

Ольга Новицкая, заместитель директора по научной и просветительской работе музея «Замковый комплекс «Мир»:
Евангелие требовало реставрации, и литовские специалисты ее провели. И только после тщательной, хорошо проведенной реставрации были сделаны сканы страниц и нам переданы для факсимильного издания. Дополнительно велось исследование этого издания белорусскими специалистами. Тоже по инициативе музея.

Факсимильное издание Жуховичского Евангелия XVI века презентовали в Ивацевичах-6

На два дня Ивацевичи стали столицей масштабного праздника родного слова. Программа более чем насыщенная. Здесь развернулся фестиваль книги и прессы, где можно узнать о литературных новинках и приобрести книги со скидками. Белорусские писатели проводят автограф-сессии, работает кинотеатр под открытым небом. 

К слову, зрители могут увидеть эксклюзивный показ фильма «Приказано жить», который проходит в рамках совместного белорусско-российского проекта. В 17 часов начнется военно-историческая реконструкция, посвященная белорусскому партизанскому движению. А уже в 20:00 фанфары позовут гостей на официальную церемонию открытия XXXI Дня белорусской письменности. Этим вечером станут известны имена победителей Национальной литературной премии.

# День белорусской письменности

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