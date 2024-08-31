Факсимильное издание Жуховичского Евангелия XVI века презентовали в Ивацевичах

Если оригинал насчитывает 347 страниц, то факсимильная миниатюра 740. Под ее обложкой образы четырех евангелистов – Матфея, Марка, Луки и Иоанна – воспроизведены с максимальным попаданием в цвет, что особенно важно для сохранения художественной ценности книги. Ведь в оригинале все заставки, инициалы и заголовки выполнены киноварью. Это краска красного цвета, которую делали из ртутного минерала.

Согласно записи, сохранившейся на одной из страниц рукописи, в октябре 1733 года Евангелие находилось в церкви села Малые Жуховичи, что подтверждает ее белорусское происхождение. Когда и как Евангелие оказалось в Вильно, неизвестно. Теперь оно вернулось на родину в виде факсимильного издания.