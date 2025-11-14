На повестке – более 20 пунктов! В Таджикистане проходит 59-е заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ
Белорусская парламентская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой приняла участие во встрече с президентом Таджикистана – Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она состоялась во Дворце Нации – официальной резиденции главы государства. В эти дни в Душанбе проходит выездная сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ.
В 2025-м Таджикистан председательствует в Содружестве. На встрече Эмомали Рахмона с руководителями парламентских делегаций шла речь об итогах межгосударственного диалога, программ в сфере экономики, социального, культурного и гуманитарного сотрудничества.
Руководители парламентских делегаций также возложили цветы к памятнику царю Исмаилу Самани. Он считается основателем государства и самой значимой фигурой в истории Таджикистана.
Ну а в эти минуты в здании парламента Таджикистана проходит заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. На повестке более 20 пунктов. На обсуждение вынесены модельные законы «Об общественной безопасности» и «Противодействии терроризму», документы регулирующие оборот лекарств и выбросы парниковых газов. Белорусская сторона поделилась опытом осуществления приграничного сотрудничества.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Республика Беларусь имеет богатый опыт приграничного сотрудничества, в основном он концентрируется на региональном уровне. Это взаимодействие районов, областей. Причем этот опыт был не только со странами СНГ, но и со странами Европы. К сожалению, в одностороннем порядке он был прерван. Но опыт у нас остался и наработанные механизмы есть.
За 30 лет работы Межпарламентская ассамблея СНГ приняла без малого 700 модельных законодательных актов. Они носят рекомендательный характер для участников Содружества и направлены сближение законодательных платформ и снятие барьеров для сотрудничества.