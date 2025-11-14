На повестке – более 20 пунктов! В Таджикистане проходит 59-е заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ

Белорусская парламентская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой приняла участие во встрече с президентом Таджикистана – Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она состоялась во Дворце Нации – официальной резиденции главы государства. В эти дни в Душанбе проходит выездная сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В 2025-м Таджикистан председательствует в Содружестве. На встрече Эмомали Рахмона с руководителями парламентских делегаций шла речь об итогах межгосударственного диалога, программ в сфере экономики, социального, культурного и гуманитарного сотрудничества. Руководители парламентских делегаций также возложили цветы к памятнику царю Исмаилу Самани. Он считается основателем государства и самой значимой фигурой в истории Таджикистана.

Ну а в эти минуты в здании парламента Таджикистана проходит заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. На повестке более 20 пунктов. На обсуждение вынесены модельные законы «Об общественной безопасности» и «Противодействии терроризму», документы регулирующие оборот лекарств и выбросы парниковых газов. Белорусская сторона поделилась опытом осуществления приграничного сотрудничества.