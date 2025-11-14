Белстат подвёл итоги обследования бюджета времени населения

Это позволяет понять, как технологический прогресс и социальные трансформации меняют повседневную жизнь. Исследование показало: 10 лет назад на уход за собой белорусы тратили на 29 минут меньше, а свободного времени было на 18 минут больше. Сейчас мы спим на 16 минут дольше, на 4 минуты выросла продолжительность приема пищи.

Татьяна Чайкина, начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Минской области:

Учитывая то, что данное обследование проходило на уже сложенной сети домашних хозяйств, которые сотрудничают с нами с начала года, им уже работа со статистикой знакома и понятна, потому что они участвуют по другим обследованиям. Поэтому наша основная задача была качественно научить интервьюеров, чтобы они могли в семье сказать, вообще, для чего это обследование нужно, какие мы потом получим данные, где эти данные потом будут использоваться, правила заполнения инструментария. Поэтому, в принципе, у семей уже были доверительные отношения с интервьюером, поэтому им было интересно поучаствовать в таком обследовании.

Исследование проводилось последние два года и охватило домохозяйства по всей стране. Участники фиксировали свои действия в течение суток – как в будни, так и в выходные. Это позволило составить детальную картину того, как белорусы используют время.