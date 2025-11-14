Депутаты проанализировали практику по вопросам госрегистрации недвижимости в Беларуси

Кроме парламентариев участие в расширенном заседании Постоянной комиссии по аграрной политике приняли, в том числе, представители Министерства юстиции, Государственного комитета по имуществу, Белорусской нотариальной палаты, Национального кадастрового агентства. Основные положения Закона, который касается регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, вступили в силу летом 2025 года. Как показала практика, документ своевременный и нужный.

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проводим такую аналитическую правоприменительную практику закона. Перед этим депутаты отработали в округах, отработали службы наши. И хочется отметить, что все-таки закон воспринят нашими людьми, он работает. Есть кое-какие моменты технического порядка. Мы убеждены в том, что на местах надо с кадрами проводить такую масштабную учебу для того, чтобы наши кадры на местах понимали, как работать с этим законом.

Как отмечено в ходе заседания, между нотариусами и регистраторами налажено хорошее взаимодействие, граждане положительно отзываются о новом формате оказания услуг. Вместе с тем есть единичные случаи определенных нестыковок. Эти вопросы будут отработаны.