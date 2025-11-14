В Душанбе состоится 59-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ

Согласовать позиции и определить планы работы на ближайшее будущее. В Душанбе сегодня пройдет 59-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке – обсуждение решений Советов глав государств и правительств Содружества, вопросы председательства Таджикистана в интеграционном объединении, деятельность Комиссии по правам человека, а также присуждение премии имени Чингиза Айтматова.

Мероприятия осенней сессии стартовали накануне. Кроме белорусской делегации во главе со спикером Совета Республики Натальей Кочановой, в столице Таджикистана – депутаты и руководство парламентов Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В повестке дня – план работы ассамблеи на 2026 год и итоги мероприятий, реализованных в 2025-м.