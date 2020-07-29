Во Франции пожар уничтожил около 200 гектаров леса

Новости Франции. Во Франции продолжается борьба с лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя бушует на юго-западе страны в департаменте Жиронда, в 60 километрах от Бордо.

Стихия уничтожила уже около 200 гектаров леса и продолжает распространяться. В тушении возгорания задействованы 160 специалистов. Известно о 4 пострадавших.