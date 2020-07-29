Прямой эфир

Во Франции пожар уничтожил около 200 гектаров леса

29 июля 2020 12:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во Франции продолжается борьба с лесными пожарами,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя бушует на юго-западе страны в департаменте Жиронда, в 60 километрах от Бордо.

Во Франции пожар уничтожил около 200 гектаров леса -1

Стихия уничтожила уже около 200 гектаров леса и продолжает распространяться. В тушении возгорания задействованы 160 специалистов. Известно о 4 пострадавших.

Во Франции пожар уничтожил около 200 гектаров леса -4

Что привело к воспламенению, пока не установлено. В Жиронде расположена большая часть лесов Гасконских Ланд, в 2019 году здесь произошло свыше 500 пожаров.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Автопортрет Рембрандта продали за рекордную сумму
29 июля 2020 09:10

Автопортрет Рембрандта продали за рекордную сумму

В пригороде Парижа проводят расселение лагеря мигрантов
29 июля 2020 08:52

В пригороде Парижа проводят расселение лагеря мигрантов

Число путешественников в 2020 году сократилось на 56 %. Когда туризм оправится от удара?
29 июля 2020 08:44

Число путешественников в 2020 году сократилось на 56 %. Когда туризм оправится от удара?