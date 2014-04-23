На площади Якуба Коласа в Минске открылась выставка современных белорусских художников-авангардистов

Новости Беларуси. Авангард под открытым небом. Самые известные белорусские художники современности выставили 32 работы на площади Якуба Коласа в Минске. Каждую из них сопровождает описание на английском, русском и белорусском языках. Таким образом, гости нашей столицы смогут познакомиться с отечественным авангардом, не заходя в музей.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Этот проект - такой пиар ход что ли. Презентация некоторых работ некоторых современных авторов Республики Беларусь, которые представлены здесь и которые своими работами, своими репродукциями призывают и жителей города Минска, и гостей, которые приедут на чемпионат, посетить выставочные залы, музеи нашей столицы.

Основная часть работ-репродукций собрана из коллекции Музея современного изобразительного искусства. Экспозиция разбавит пейзаж столичных улиц до 1 августа.

К слову, проект будут сопровождать реальные мастера кисти. Поэтому уйти с выставки возможно будет и со своим портретом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Шарангович, куратор выставки, директор Музея современного искусства:

Последнюю часть мы сделали в направлении паблик-арт. Это такое направление, которое часто используют за рубежом - искусство публичного пространства. По сути, мы хотели показать в пространстве города Минска произведения современного изобразительного искусства для того, чтобы познакомить и минчан, и наших гостей с нашими графиками и живописцами.

Марат Михайлов, художник:

Моя работа называется «Ничто не помешает рассвету прийти». Основная идее в том, что какой бы густой не была тьма, однажды настанет рассвет. И ничто не сможет этому помешать.