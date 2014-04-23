В отношении балерины Волочковой возбудили дело. Обвиняют в занятии проституцией

Новости России. Поводом для возбуждения дела, со слов адвоката Жорина, послужил телефонный разговор Волочковой, в ходе которого она якобы предлагала оказать интимные услуги.

На аудиозаписи женщина говорит, что на корпоративе исполнит свои лучшие песни в лучших нарядах. После чего обсуждается вопрос о «культурной программе» в бане.

Адвокат Сергей Жорин утверждает, что по его обращению московская полиция возбудила в отношении бывшей солистки Большого театра балерины Анастасии Волочковой административное дело.

Сергей Жорин, адвокат (в интервью РИА Новости):

Сегодня я получил от замглавы полиции по охране общественного порядка отдела МВД по району Щукино определение о возбуждении в отношении Волочковой административного дела по статье 6.11 КоАП РФ – «занятие проституцией». Балерина вызвана в полицию для дачи объяснений на 5 мая.

Сама Волочкова сложившуюся ситуацию пока не комментирует. Однако ее пиар-менеджер назвала все «бредом».

Сергей Жорин, адвокат (в интервью «Комсомольской правде»):

Вы знаете суть этой ситуации? Есть официальная запись, она доступна в Интернете, где Волочкова разговаривает с предполагаемым заказчиком своего выступления. Вы можете эту запись послушать. В рамках расследования, я надеюсь, будет проведена экспертиза голоса. Если подтвердится, что это голос Волочковой, ее спросят, с кем и о чем она договаривалась. Из этой телефонной записи следует, что один участник разговора предлагает своему собеседнику интимные услуги. Если подтвердится, что это Волочкова, пусть она объяснит, что она имела ввиду... Если не ее голос, тогда вопросов к ней нет. Кстати, недавно Анастасия называла политическими проститутками тех, кто отказывается от своих слов. Я хотел бы узнать, Волочкова будет отказываться от своих слов или нет.

Напомним, Анастасия Волочкова недавно презентовала клип на композицию «Буду с тобой». Видео балерина посвятила возлюбленному. Смотрите видео.