23 апреля в Минске назовут победителей Национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера»

Новости Беларуси. Кому достанется «Золотая литера»? В эти минуты на сцене Дворца Республики разрешается главная интрига состязания печатных СМИ. Юбилейный - XX Национальный конкурс собрал гуру прессы - это журналисты, редакторы, дизайнеры и не только.

Поделить этим вечером планируют 24 золотых пера. Особенностью этого года станет новая номинация - «Лучший совместный проект печатных и электронных СМИ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

У нас небольшая страна и, конечно, газеты должны четко видеть своего читателя, к кому они обращены. У республиканских, областных и у районных газет очень приличные сайты - у абсолютного большинства. Мы, по сути дела, находимся с вами вместе во времени цифровой революции.