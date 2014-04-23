Прямой эфир

В Гродно необычным флешмобом отметили 50-летний юбилей легендарной советской фирмы по выпуску грампластинок

23 апреля 2014 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полвека — с песней! 50-летний юбилей легендарной советской фирмы по выпуску грампластинок отметили 23 апреля в культурной столице Беларуси. В центре Гродно «запела» гигантская пластинка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На одной из площадей города появился винил диаметром 9 метров. Сделана эта пластинка из крошки от старых автомобильных шин. А в центре пластинки артисты исполнили попурри из лучших треков, записанных на «Мелодия». Именно она сделала мегапопулярными Аллу Пугачёву, Софию Ротару, Иосифа Кобзона и других.

Елена Поспелова, участница акции:
Я слушала песню Аллы Пугачёвой «Знаю ты на свете есть», когда была влюблена впервые. Поэтому с этой песней связаны особые тёплые воспоминания.

На экологическую составляющую праздника ставка сделана неслучайно. Как сегодня хиты «Мелодии» обретают вторую жизнь, так и резиновая крошка всё шире используется в промышленности. Иначе говоря: всё новое — хорошо забытое старое. Таким образом гродненцы хотели призвать белорусов не выбрасывать на свалку то, что можно отправить на переработку.

Сергей Иванов, организатор акции:
Давайте отдавать на заводы шины отработанные и делать из них крошку. Мы отдаём дань уважения фирме грампластинок «Мелодия». И так же мы подчёркиваем, что данные шины, данная крошка обретает вторую жизнь.

# общество # Музыка # Фотофакт # Сергей Иванов # Елена Поспелова

Другие новости рубрики

Все новости
23 апреля в Минске назовут победителей Национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера»
23 апреля 2014 17:34

23 апреля в Минске назовут победителей Национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера»

В отношении балерины Волочковой возбудили дело. Обвиняют в занятии проституцией
23 апреля 2014 17:13

В отношении балерины Волочковой возбудили дело. Обвиняют в занятии проституцией

Директор сельхозпредприятия «Озерицкий- Агро» Смолевичского района Нина Железнова стала «Женщиной года-2013»
23 апреля 2014 15:01

Директор сельхозпредприятия «Озерицкий- Агро» Смолевичского района Нина Железнова стала «Женщиной года-2013»