В Гродно необычным флешмобом отметили 50-летний юбилей легендарной советской фирмы по выпуску грампластинок

Новости Беларуси. Полвека — с песней! 50-летний юбилей легендарной советской фирмы по выпуску грампластинок отметили 23 апреля в культурной столице Беларуси. В центре Гродно «запела» гигантская пластинка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной из площадей города появился винил диаметром 9 метров. Сделана эта пластинка из крошки от старых автомобильных шин. А в центре пластинки артисты исполнили попурри из лучших треков, записанных на «Мелодия». Именно она сделала мегапопулярными Аллу Пугачёву, Софию Ротару, Иосифа Кобзона и других.

Елена Поспелова, участница акции:

Я слушала песню Аллы Пугачёвой «Знаю ты на свете есть», когда была влюблена впервые. Поэтому с этой песней связаны особые тёплые воспоминания.

На экологическую составляющую праздника ставка сделана неслучайно. Как сегодня хиты «Мелодии» обретают вторую жизнь, так и резиновая крошка всё шире используется в промышленности. Иначе говоря: всё новое — хорошо забытое старое. Таким образом гродненцы хотели призвать белорусов не выбрасывать на свалку то, что можно отправить на переработку.

Сергей Иванов, организатор акции:

Давайте отдавать на заводы шины отработанные и делать из них крошку. Мы отдаём дань уважения фирме грампластинок «Мелодия». И так же мы подчёркиваем, что данные шины, данная крошка обретает вторую жизнь.