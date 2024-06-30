Мемориальный знак воинам-ракетчикам появился в Поставах

В Поставах торжественно открыли мемориальный знак воинам-ракетчикам. В этом городе, начиная с 1960-го, базировалась 32-я ракетная Херсонская Краснознаменная дивизия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что она участвовала в секретной операции генштаба Вооруженных сил СССР под кодовым названием «Анадырь». В ходе ее была произведена скрытая доставка и размещение на острове Куба армейских боевых частей и подразделений. В своем арсенале они имели и атомное оружие. Мемориальный знак открыт благодаря ветеранам дивизии при содействии местных властей.

Василий Руденко, Командир 32-й ракетной дивизии (1991-1992 гг.):

Этот знак будет напоминать жителям города, ветеранам ракетной дивизии, детям, внукам, то их отцы, деды верно служили на белорусской земле.