Белстат подготовил обзор ко Дню молодёжи и студенчества

По данным на начало года, в Беларуси проживало более 1 миллиона 600 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет. Это почти каждый пятый гражданин. При этом парней на 32 тысячи больше, чем девушек. Юные белорусы предпочитают городскую жизнь. Больше всего молодых людей проживает в Минске – почти 400 тысяч.

Наталья Летник, заместитель начальника главного управления статистики услуг и внутренней торговли Национального статистического комитета:

Значительная часть молодежи – это учащиеся и студенты. В прошедшем учебном году в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования обучалось более 400 тысяч молодых людей. При этом 60 % из них получали высшее образование. Традиционно в учреждениях профессионально-технического образования среди учащихся более 65 % составляют юноши. В то время как в средних специальных и высших учреждениях образования наблюдается гендерное равенство.

Выстраивают карьеру молодые люди в основном в сфере услуг. На втором месте – работа с информационными технологиями и связью. И семейная статистика. В прошлом году в возрасте до 31 года брачный союз заключили более 30 тысяч пар. Девушки предпочитают выходить замуж в возрасте от 21 до 26 лет. Большинство парней решаются на серьезные отношения чуть позже – с 23 до 28 лет.