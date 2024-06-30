Собранные в ночь на Купалу травы обладают целебной силой – народные приметы в июле

Пришло время заглянуть в народный календарь. Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше!

2 июля – Зосима Пчельник. В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых.

5 июля – Евсеев день. На Евсевия существовали следующие приметы погоды. Дождь предвещал хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе. Так что люди могли быть спокойны: урожай в этом сезоне непременно порадует!