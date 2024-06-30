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Собранные в ночь на Купалу травы обладают целебной силой – народные приметы в июле

30 июня 2024 09:45
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Пришло время заглянуть в народный календарь. Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше!

Собранные в ночь на Купалу травы обладают целебной силой – народные приметы в июле-1

2 июля – Зосима Пчельник. В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых.

Собранные в ночь на Купалу травы обладают целебной силой – народные приметы в июле-4

5 июля – Евсеев день. На Евсевия существовали следующие приметы погоды. Дождь предвещал хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе. Так что люди могли быть спокойны: урожай в этом сезоне непременно порадует!

Собранные в ночь на Купалу травы обладают целебной силой – народные приметы в июле-7

6 июля – Аграфена Купальница. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу. В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы слились в один большой праздник. В этот день все жители деревни – и стар, и млад – купались в реках, мылись в банях, употребляя при этом разные травяные сборы. Считалось, что собранные в ночь на Ивана Купалу травы и коренья обладают особенной целебной силой.

# Народные приметы # общество # Ольга Войтенкова

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