В мировом рейтинге по индексу экологической эффективности за 2024-й Беларусь заняла 38 место

Экология – приоритетное направление и ключевой фактор устойчивого развития. По Конституции, охрана окружающей среды является не только обязанностью государства, но и долгом каждого гражданина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мировом рейтинге по индексу экологической эффективности за 2024 год Беларусь заняла 38-е место из 180 стран и лидирует в ЕАЭС. В нашем государстве задача обеспечения экологической безопасности имеет национальный масштаб. И в ее решении достигнуты серьезные результаты.

Вадим Зубрицкий, заведующий отделом обращения с отходами Бел НИЦ «Экология»:

Например, конвенция о стойких органических загрязнителях Стокгольмская. По ней Республика Беларусь достаточно успешно ликвидирует запасы накопленных еще с советских времен непригодных пестицидов, которые являются крайне токсичными для окружающей среды. Также Республика Беларусь является членом Базельской конвенции о трансграничной перевозке опасных отходов. Регулируются вопросы, связанные как раз таки с перемещением отходов через таможенную границу не только Республики Беларусь, но и Союзного государства. И здесь Министерство природных ресурсов ведет большую работу по контролю за перемещением опасных отходов в рамках конвенции.

Актуальными остаются проблемы выбросов, образования отходов, а также предотвращение деградации экосистем в связи с изменением климата, последствия которого стали более ощутимы в последние десятилетия. И здесь, по мнению специалистов, кроме глобальных мер необходимо прививать экологическую ответственность каждому человеку. Образование и просвещение в этом играют ключевую роль.