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Фейк! Милиция опровергла информацию о серийном маньяке в Минске

20 июня 2025 07:57
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Милиция опровергла распространяющуюся в интернете и мессенджерах информацию о серийном маньяке в Минске. Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, фейковые сообщения содержат недостоверный запугивающий текст о якобы орудующем в столице преступнике с описанием его внешности и даже видео его жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фейк! Милиция опровергла информацию о серийном маньяке в Минске-2

Правоохранителями установлено, что в рассылке использованы настоящие фото и видео погибших в Минске людей, однако во всех этих случаях смерти не имели криминального характера. В ГУВД подчеркнули, что криминогенная обстановка в Минске остается спокойной и контролируемой, серийных убийств в столице совершено не было. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, которые рассылают фейки. В милиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

# ГУВД Мингорисполкома

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