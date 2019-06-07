«На первом курсе мне часто говорили – заучка». Преподаёт белорусский, занимается карате и шахматами, получила награду от Президента

Эта девушка за словом в карман не полезет. Функционально-грамматические категории языка, темпоральность и персональность для неё проще азбуки Морзе. Что ни вечер – очередная книга. Страсть к белорусской классике у Марии Жмайлик со школьной парты. Мария Жмайлик, студентка 4-го курса филологического факультета БГУ, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь:

Я ўжо цэлы год працую настаўнікам беларускай мовы, і мне гэта прыносіць максімальнае задавальненне. Тое, што я магу даць дзецям, што я магу таксама іх натхніць і што яны разам са мной любяць нашу мову – гэта і ёсць вялікае шчасце.

Мама – животновод, папа – механизатор. В хозяйстве под Волковыском эта пара – на вес золота. Дети – настоящие вундеркинды. Два младших заканчивают школу на отлично. Старшая – Мария Жмайлик – стала лауреатом специального фонда Президента Беларуси. Фотографии одарённых студентов уже который год украшают внутренний дворик БГУ. Лучшие девушки и юноши бок о бок с талантливым преподавателями. Накануне на Доске почёта появился и снимок Марии Жмайлик.

Иван Ровдо, декан филологического факультета БГУ:

Может человек воспользоваться этим даром или бездарно его растратит? Маша, мне кажется, из тех людей, которая воспользовалась этим даром вполне. Именно такие люди приносят пользу своим родным, близким, своей стране.

Школьные времена вспоминает с усмешкой: в аттестате сплошные 9,10, но медаль всё же не получила. Одна 8-ка по физике. На последнем звонке знала – будет поступать на филфак БГУ. Мария Жмайлик спала и видела, как слушает лекцию дочки Ивана Шамякина. Профессор теперь – руководитель дипломной работы. Мария Жмайлик:

Атрымліваць веды ад такіх выкладчыкаў – гэта было нечым, увогуле, неверагодным. Я сама не верыла, калі ўпершыню прыйшла на пару Таццяны Іванаўны.

Карате и шахматы – любимое хобби. И это несмотря на колоссальную общественную нагрузку в университете. Староста группы всегда в гуще событий творческого и студенческого союзов БГУ. На втором курсе была специальным корреспондентом факультета. Организатор дня первокурсника и докладчик республиканской научно-практической конференции. Стенка возле кровати в общежитии ломится от специальных бейджей.

Владислава Морозова, студентка 4-го курса филологического факультета БГУ:

Она умеет поддержать разговор на любую тему. Мы прислушиваемся к её советам, а она – к нашим. Она знает, где надо уступить, где надо взять напором. Где промолчать, а где сказать.

Мария Шляхтина, студентка 4-го курса филологического факультета БГУ:

Мы с ней и учились вместе, и участвовали в активной жизни университета. Маша – это всегда такой человек, который накосячит, найдёт выход из этого косяка, поможет другим выйти из этого.

Общаясь с нами, Мария признаётся: едва ли помнит, когда без спешки могла выпить чашечку горячего рафа. А ведь завтра первый государственный экзамен. Мария Жмайлик:

На первом курсе мне очень часто говорили – заучка. Некоторые неприятности получались из-за того, что кто-то хотел подставить. Я никогда не обращала на это внимание. Некоторым вещам нельзя научиться.

Владислава Морозова:

Бывает тяжело, потому что человек, который всегда учится, он не может просто там отложить, где-то упустить. Это человек-максимум, и если он что-то делает, то делает до конца. На днях – защита дипломной работы. Следом ректорский, а за ним и президентский бал. На торжественную встречу с главой государства уже который год приглашают лучших студентов со всех уголков страны.