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«На первом курсе мне часто говорили – заучка». Преподаёт белорусский, занимается карате и шахматами, получила награду от Президента

07 июня 2019 07:36
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Эта девушка за словом в карман не полезет. Функционально-грамматические категории языка, темпоральность и персональность для неё проще азбуки Морзе. Что ни вечер – очередная книга. Страсть к белорусской классике у Марии Жмайлик со школьной парты.

Мария Жмайлик, студентка 4-го курса филологического факультета БГУ, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь:
Я ўжо цэлы год працую настаўнікам беларускай мовы, і мне гэта прыносіць максімальнае задавальненне. Тое, што я магу даць дзецям, што я магу таксама іх натхніць і што яны разам са мной любяць нашу мову – гэта і ёсць вялікае шчасце.

«На первом курсе мне часто говорили – заучка». Преподаёт белорусский, занимается карате и шахматами, получила награду от Президента-1

Мама – животновод, папа – механизатор. В хозяйстве под Волковыском эта пара – на вес золота. Дети – настоящие вундеркинды. Два младших заканчивают школу на отлично. Старшая – Мария Жмайлик – стала лауреатом специального фонда Президента Беларуси.

Фотографии одарённых студентов уже который год украшают внутренний дворик БГУ. Лучшие девушки и юноши бок о бок с талантливым преподавателями. Накануне на Доске почёта появился и снимок Марии Жмайлик.

«На первом курсе мне часто говорили – заучка». Преподаёт белорусский, занимается карате и шахматами, получила награду от Президента-4

Иван Ровдо, декан филологического факультета БГУ:
Может человек воспользоваться этим даром или бездарно его растратит? Маша, мне кажется, из тех людей, которая воспользовалась этим даром вполне. Именно такие люди приносят пользу своим родным, близким, своей стране.

«На первом курсе мне часто говорили – заучка». Преподаёт белорусский, занимается карате и шахматами, получила награду от Президента-7

Школьные времена вспоминает с усмешкой: в аттестате сплошные 9,10, но медаль всё же не получила. Одна 8-ка по физике. На последнем звонке знала – будет поступать на филфак БГУ. Мария Жмайлик спала и видела, как слушает лекцию дочки Ивана Шамякина. Профессор теперь – руководитель дипломной работы.

Мария Жмайлик:
Атрымліваць веды ад такіх выкладчыкаў – гэта было нечым, увогуле, неверагодным. Я сама не верыла, калі ўпершыню прыйшла на пару Таццяны Іванаўны.

«На первом курсе мне часто говорили – заучка». Преподаёт белорусский, занимается карате и шахматами, получила награду от Президента-10

Карате и шахматы – любимое хобби. И это несмотря на колоссальную общественную нагрузку в университете. Староста группы всегда в гуще событий творческого и студенческого союзов БГУ. На втором курсе была специальным корреспондентом факультета. Организатор дня первокурсника и докладчик республиканской научно-практической конференции. Стенка возле кровати в общежитии ломится от специальных бейджей.

«На первом курсе мне часто говорили – заучка». Преподаёт белорусский, занимается карате и шахматами, получила награду от Президента-13

Владислава Морозова, студентка 4-го курса филологического факультета БГУ:
Она умеет поддержать разговор на любую тему. Мы прислушиваемся к её советам, а она – к нашим. Она знает, где надо уступить, где надо взять напором. Где промолчать, а где сказать.

«На первом курсе мне часто говорили – заучка». Преподаёт белорусский, занимается карате и шахматами, получила награду от Президента-16

Мария Шляхтина, студентка 4-го курса филологического факультета БГУ:
Мы с ней и учились вместе, и участвовали в активной жизни университета. Маша это всегда такой человек, который накосячит, найдёт выход из этого косяка, поможет другим выйти из этого.

«На первом курсе мне часто говорили – заучка». Преподаёт белорусский, занимается карате и шахматами, получила награду от Президента-19

Общаясь с нами, Мария признаётся: едва ли помнит, когда без спешки могла выпить чашечку горячего рафа. А ведь завтра первый государственный экзамен.

Мария Жмайлик:
На первом курсе мне очень часто говорили – заучка. Некоторые неприятности получались из-за того, что кто-то хотел подставить. Я никогда не обращала на это внимание. Некоторым вещам нельзя научиться.

«На первом курсе мне часто говорили – заучка». Преподаёт белорусский, занимается карате и шахматами, получила награду от Президента-22

Владислава Морозова:
Бывает тяжело, потому что человек, который всегда учится, он не может просто там отложить, где-то упустить. Это человек-максимум, и если он что-то делает, то делает до конца.

На днях – защита дипломной работы. Следом ректорский, а за ним и президентский бал. На торжественную встречу с главой государства уже который год приглашают лучших студентов со всех уголков страны.

«На первом курсе мне часто говорили – заучка». Преподаёт белорусский, занимается карате и шахматами, получила награду от Президента-25

Мария Жмайлик:
«В грозы, в бури, в житейскую стынь. При тяжёлых утратах и когда тебе грустно. Казаться улыбчивым и простым – самое высшее в мире искусство», вот это прямо жизненное кредо.

Ученье – труд, убеждена девушка. И результат – того стоит. Очередная награда – сертификат с подписью Александра Лукашенко – не повод расслабляться. На пороге взрослая жизнь и новые достижения.

# Образование в Беларуси # общество # Мария Жмайлик # Иван Ровдо # Владислава Морозова # Мария Шляхтина # Фотофакт # Студенты

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