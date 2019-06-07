Сотрудники Следственного комитета организовали для детей из социально-педагогического центра поход в аквапарк

Вместе с детьми они отправились в аквапарк. Сейчас на попечении в приюте 18 воспитанников. Это совсем малыши и подростки, временно оставшиеся без попечения родителей.

Новости Беларуси. Праздник водной феерии организовали сотрудники Следственного комитета столицы для подшефного детского социально-педагогического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята с нетерпением ждут, когда их мамы и папы скажут твердое «нет» пагубным привычкам и заберут их в семью. Дети особенно нуждаются в теплоте и заботе, которые и попытались подарить им столичные следователи. Многие из малышей впервые оказались в комплексе водных развлечений.

Ольга Локтевич, ведущий инспектор Ленинского районного отдела Следственного комитета Минска:

Участие в благотворительных акциях, мероприятиях, в том числе в акциях, посвященных Дню защиты детей, является важной частью нашей деятельности. Мы стараемся подарить детям праздник, увидеть улыбки на их лицах, подарить им немножко счастья, заботы и тепла.

Сотрудники Следственного комитета не упустили возможности в дни летних каникул обратить внимание взрослых на безопасный отдых детей. Ведь долгожданный сезон полон игр и развлечений, которые не всегда бывают безобидны.