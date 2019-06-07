«Чувствует он себя хорошо, бодр». Лань-альбинос появился в Могилевском зоосаде

Новости Беларуси. Необычный питомец появился в Могилевском зоосаде. Уникальный случай – лань-альбинос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычный питомец появился в Могилевском зоосаде. Уникальный случай – лань-альбинос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малыш, лишенный естественного окраса, родится только в том случае, если оба его родителя будут носителями соответствующего гена. Ученые рассчитали: вероятность того, что две таких особи встретятся в природе, составляет один случай на 20 тысяч. А рождение альбиноса в неволе – случай и вовсе неслыханный!
Светлана Старовойтова, зоотехник Могилевского зоосада:
Мы к нему относимся очень снисходительно. С большой радостью и гордостью, что у нас появился такой питомец в зоосаде. У людей он привлекает особое внимание. Чувствует он себя хорошо, бодр. Особенно у детей пользуется большой радостью.
Несмотря на то что стадо европейских ланей в Могилевском зоосаде насчитывает 46 голов, спутницу жизни самец-альбинос себе пока не выбрал. Во всем виновата его необычная светлая окраска. В природе особи противоположного пола избегают бесцветных сородичей.