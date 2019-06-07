«Чувствует он себя хорошо, бодр». Лань-альбинос появился в Могилевском зоосаде

Новости Беларуси. Необычный питомец появился в Могилевском зоосаде. Уникальный случай – лань-альбинос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малыш, лишенный естественного окраса, родится только в том случае, если оба его родителя будут носителями соответствующего гена. Ученые рассчитали: вероятность того, что две таких особи встретятся в природе, составляет один случай на 20 тысяч. А рождение альбиноса в неволе – случай и вовсе неслыханный!

Светлана Старовойтова, зоотехник Могилевского зоосада:

Мы к нему относимся очень снисходительно. С большой радостью и гордостью, что у нас появился такой питомец в зоосаде. У людей он привлекает особое внимание. Чувствует он себя хорошо, бодр. Особенно у детей пользуется большой радостью.