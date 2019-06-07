Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Витебскую область
Новости Беларуси. Президент Беларуси требует от руководства Витебской области четко видеть стратегию регионального развития. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения новополоцкого «Нафтана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства сегодня, 7 июня, с рабочей поездкой в северном регионе страны.
В центре внимания – социально-экономическое развитие. На «Нафтане» Александр Лукашенко ознакомится с современными методами управления технологическими процессами, осмотрит производственную территорию предприятия, а также социальные объекты. Президенту представят установку первичной переработки нефти.
В центре внимания будет и строящаяся установка замедленного коксования нефтяных остатков. Реализация этого проекта позволит увеличить глубину переработки сырья до 90 %, выход светлых нефтепродуктов – до 65 % и получить новый продукт – нефтяной кокс. Это хорошее топливо для цементной промышленности, энергетики, продукт можно применять и в металлургии.
Также глава государства проведет совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, пообщается с представителями трудового коллектива предприятия.
Очевидно, что основная цель приезда главы государства на «Нафтан» состоит в анализе того, насколько эффективно и в сроки выполняются ранее данные поручения по развитию отрасли.
Уже после посещения НПЗ Александр Лукашенко осмотрит крытую тренировочную площадку хоккейного клуба «Химик», где ознакомится с инфраструктурой и организацией его работы.