Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Витебскую область

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует от руководства Витебской области четко видеть стратегию регионального развития. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения новополоцкого «Нафтана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства сегодня, 7 июня, с рабочей поездкой в северном регионе страны. В центре внимания – социально-экономическое развитие. На «Нафтане» Александр Лукашенко ознакомится с современными методами управления технологическими процессами, осмотрит производственную территорию предприятия, а также социальные объекты. Президенту представят установку первичной переработки нефти.

В центре внимания будет и строящаяся установка замедленного коксования нефтяных остатков. Реализация этого проекта позволит увеличить глубину переработки сырья до 90 %, выход светлых нефтепродуктов – до 65 % и получить новый продукт – нефтяной кокс. Это хорошее топливо для цементной промышленности, энергетики, продукт можно применять и в металлургии. Также глава государства проведет совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, пообщается с представителями трудового коллектива предприятия.