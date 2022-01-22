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На передовой борьбы за независимость. Как зарождалась дипломатическая служба Беларуси?

22 января 2022 16:29
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Новости Беларуси. В современных условиях международной смуты работа дипслужащих особенно трудная. Понимать чужой менталитет, уважать незнакомые традиции и достойно представлять, даже отстаивать родную Беларусь – такая жизнь бурлит на интернациональной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником. Подробнее читайте здесь.  

На передовой борьбы за независимость. Как зарождалась дипломатическая служба Беларуси?-1

Белорусская внешнеполитическая служба сильна своими традициями, связью времен и поколений. День дипломатического работника в Беларуси появился в 2018 году. Президент подписал соответствующий Указ.  

На передовой борьбы за независимость. Как зарождалась дипломатическая служба Беларуси?-4

Дата выбрана неслучайно, она связана с первой тематической публикацией в газете «Звязда». В 1919 году издание сообщило о начале работы Комиссариата по внешним делам. Это предшественник современного ведомства. Следующим шагом было создание МИД БССР в 1990 году. Так начала крепнуть национальная дипломатия нашей страны. В 2018 году у Министерства иностранных дел Беларуси появилась собственная символика.  

Подробнее о церемонии поднятия официального флага ведомства читайте здесь.  

На передовой борьбы за независимость. Как зарождалась дипломатическая служба Беларуси?-7

«Здесь мой сын пошел в первый класс». Посол Армении – о значении Беларуси в своей жизни. Подробнее читайте здесь.  

Дипломаты отстаивают интересы нашей страны, делают все для укрепления мира. Сейчас Беларусь представлена более чем в 100 странах по всей планете, включая страны со сложной военно-политической обстановкой.  

На передовой борьбы за независимость. Как зарождалась дипломатическая служба Беларуси?-10

Министерство иностранных дел остается на передовой борьбы за независимость Беларуси. О том, какой Синеокую видят в других странах и для кого Беларусь стала вторым домом, смотрите большой сюжет в итоговой программе «Неделя» 23 января в 19:30 на СТВ.  

Мнение о Беларуси посла Пакистана читайте здесь.  

# МИД Беларуси # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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