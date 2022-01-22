На передовой борьбы за независимость. Как зарождалась дипломатическая служба Беларуси?

Новости Беларуси. В современных условиях международной смуты работа дипслужащих особенно трудная. Понимать чужой менталитет, уважать незнакомые традиции и достойно представлять, даже отстаивать родную Беларусь – такая жизнь бурлит на интернациональной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником. Подробнее читайте здесь.

Белорусская внешнеполитическая служба сильна своими традициями, связью времен и поколений. День дипломатического работника в Беларуси появился в 2018 году. Президент подписал соответствующий Указ.

Дата выбрана неслучайно, она связана с первой тематической публикацией в газете «Звязда». В 1919 году издание сообщило о начале работы Комиссариата по внешним делам. Это предшественник современного ведомства. Следующим шагом было создание МИД БССР в 1990 году. Так начала крепнуть национальная дипломатия нашей страны. В 2018 году у Министерства иностранных дел Беларуси появилась собственная символика. Подробнее о церемонии поднятия официального флага ведомства читайте здесь.

«Здесь мой сын пошел в первый класс». Посол Армении – о значении Беларуси в своей жизни. Подробнее читайте здесь. Дипломаты отстаивают интересы нашей страны, делают все для укрепления мира. Сейчас Беларусь представлена более чем в 100 странах по всей планете, включая страны со сложной военно-политической обстановкой.