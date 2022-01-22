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Посол Пакистана в Беларуси: «В других странах есть бюрократические моменты, здесь такого нет»

22 января 2022 16:17
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Новости Беларуси. В современных условиях международной смуты работа дипслужащих особенно трудная. Понимать чужой менталитет, уважать незнакомые традиции и достойно представлять, даже отстаивать родную Беларусь – такая жизнь бурлит на интернациональной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником. Подробнее читайте здесь.  

Посол Пакистана в Беларуси: «В других странах есть бюрократические моменты, здесь такого нет»-1

Дипломаты отстаивают интересы нашей страны, делают все для укрепления мира. Сейчас Беларусь представлена более чем в 100 странах по всей планете, включая страны со сложной военно-политической обстановкой. Особенно тесное партнерство налажено с Востоком: Россия и Китай, Узбекистан и Пакистан.  

Посол Пакистана в Беларуси: «В других странах есть бюрократические моменты, здесь такого нет»-4

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:
Я работаю в Беларуси 15 месяцев, и, несмотря на ситуацию с ковидом, нам удалось воплотить в жизнь ряд инициатив. В стране очень хорошо развит человеческий потенциал. Все, с кем мы здесь работаем, очень открыты и дружелюбны. Все наши планы воплощаются в жизнь. Даже бизнесмены, с ними очень легко работать. Казалось бы, в других странах есть бюрократические моменты, здесь такого нет.  

Как зарождалась дипломатическая служба Беларуси – читайте здесь.  

# Беларусь-Пакистан # общество # Саджад Хайдер Хан # Фотофакт

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