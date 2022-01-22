Посол Пакистана в Беларуси: «В других странах есть бюрократические моменты, здесь такого нет»

Дипломаты отстаивают интересы нашей страны, делают все для укрепления мира. Сейчас Беларусь представлена более чем в 100 странах по всей планете, включая страны со сложной военно-политической обстановкой. Особенно тесное партнерство налажено с Востоком: Россия и Китай, Узбекистан и Пакистан.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:

Я работаю в Беларуси 15 месяцев, и, несмотря на ситуацию с ковидом, нам удалось воплотить в жизнь ряд инициатив. В стране очень хорошо развит человеческий потенциал. Все, с кем мы здесь работаем, очень открыты и дружелюбны. Все наши планы воплощаются в жизнь. Даже бизнесмены, с ними очень легко работать. Казалось бы, в других странах есть бюрократические моменты, здесь такого нет.