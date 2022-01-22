Йога, мехенди и болливудские фильмы. Дни национальной культуры Индии – атмосферный репортаж из Витебска

Новости Беларуси. В Витебске стартовали Дни национальной культуры Индии. На протяжении шести дней витебчане и гости города смогут открыть для себя страну, которая находится от нас за 5 000 километров. В программе форума выставки, мастер-классы, кинопоказы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности у Виктора Пралича.

Все тонкости индийской кухни Каран Паракх демонстрирует на белорусской картошке.

Секрет в последовательности приготовления и в количестве разнообразных приправ. Ими блюдо точно не испортишь, шутит ресторатор. 80 % всех трав для кулинарии родом из Индии. Представитель самой ароматной страны поделился философией добавления специй.

Мастер-класс Карана – самое вкусное знакомство с культурой Индии. Таким образом представители совместного проекта центра культуры и посольства Индии в Беларуси решили в 2022 году удивить витебчан и гостей города. Но одной кухней знакомство с южноазиатским государством не ограничивается. Посол Индии на выставке в Витебске: искусство не принимает никаких границ, ни языковых, ни культурных, ни физических. Читайте здесь.

Свое видение южноазиатской страны отобразили в работах и витебские художники. Среди них не только профессионалы, но и те, кто держит в руках кисточку ради хобби.

Ни в жанре, ни в технике организаторы мастеров не ограничивали. Тема картин также разнообразна – от архитектурных достопримечательностей Индии до зарисовок из жизни.

Наталья Аниськович, руководитель студии творчества для взрослых:

Интерпретируют свои чувства. Например, на нашей выставке эти мандалы называются «Процветание», «Цветок жизни» и «Лучезарная мандала». Это все, что связано с энергетикой, с позитивным настроем. В эти зимние дни нам всем не хватает солнца, тепла, но эти прекрасные символы согревают душу.