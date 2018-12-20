Прямой эфир

Макей на церемонии поднятия флага МИД: «Любое уважающее себя ведомство должно иметь свои символы»

20 декабря 2018 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь продолжит укрепление своей независимости и суверенитета. Об этом 20 декабря заявил Владимир Макей на торжественной церемонии поднятия официального флага Министерства иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макей на церемонии поднятия флага МИД: «Любое уважающее себя ведомство должно иметь свои символы»-1

Макей на церемонии поднятия флага МИД: «Любое уважающее себя ведомство должно иметь свои символы»-3

Участие в мероприятии приняли также почётные гости и ветераны службы, сотрудники министерства и зарубежные дипломаты. Официальные геральдические символы МИД были учреждены осенью указом Президента Беларуси. Это решение направлено на сохранение и развитие традиций белорусской дипломатии, повышение престижа дипломатической службы.

Макей на церемонии поднятия флага МИД: «Любое уважающее себя ведомство должно иметь свои символы»-6

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Я считаю, что любое уважающее себя ведомство, должно иметь свои символы, атрибуты. А МИД играет достаточно важную роль в продвижении национальных интересов Республики Беларусь. Курс выработан, он определен главой государства – это многовекторная политика со всеми вытекающими нюансами. Мы намерены следовать этим установкам.

Макей на церемонии поднятия флага МИД: «Любое уважающее себя ведомство должно иметь свои символы»-9

Кроме того, учреждён и профессиональный праздник – День дипломатического работника, который будет ежегодно отмечаться 22 января. В 2019 году у внешнеполитического ведомства знаковый рубеж – 100-летие белорусской дипломатии.

# МИД Беларуси # общество # Владимир Макей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Прощения этому не будет». Президенту Беларуси доложили о новых фактах коррупции в Минске
20 декабря 2018 11:18

«Прощения этому не будет». Президенту Беларуси доложили о новых фактах коррупции в Минске

Западноевропейский шопинг у минчан считается более привлекательным – Александр Лукашенко
20 декабря 2018 10:57

Западноевропейский шопинг у минчан считается более привлекательным – Александр Лукашенко

Как сотрудники МЧС спасают Супермена: «Жизнь – это не кино»
20 декабря 2018 10:13

Как сотрудники МЧС спасают Супермена: «Жизнь – это не кино»