Макей на церемонии поднятия флага МИД: «Любое уважающее себя ведомство должно иметь свои символы»

Новости Беларуси. Беларусь продолжит укрепление своей независимости и суверенитета. Об этом 20 декабря заявил Владимир Макей на торжественной церемонии поднятия официального флага Министерства иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в мероприятии приняли также почётные гости и ветераны службы, сотрудники министерства и зарубежные дипломаты. Официальные геральдические символы МИД были учреждены осенью указом Президента Беларуси. Это решение направлено на сохранение и развитие традиций белорусской дипломатии, повышение престижа дипломатической службы.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Я считаю, что любое уважающее себя ведомство, должно иметь свои символы, атрибуты. А МИД играет достаточно важную роль в продвижении национальных интересов Республики Беларусь. Курс выработан, он определен главой государства – это многовекторная политика со всеми вытекающими нюансами. Мы намерены следовать этим установкам.