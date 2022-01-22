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Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником

22 января 2022 11:28
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник 22 января отмечают сотрудники белорусского внешнеполитического ведомства. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул: перед дипломатами стоит непростая задача по обеспечению суверенного будущего Беларуси.  

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В нынешней ситуации, когда основополагающие принципы международных отношений, безопасность и стабильность в мире и регионе подвергаются серьезным испытаниям, перед белорусской дипломатией стоят непростые задачи по обеспечению суверенного будущего Республики Беларусь, формированию благоприятных внешних факторов устойчивого социально-экономического развития страны и укрепления благосостояния народа.  

Глава государства пожелал работникам и ветеранам дипломатической службы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении отечеству.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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