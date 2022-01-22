«Здесь мой сын пошёл в первый класс». Посол Армении – о значении Беларуси в своей жизни

Новости Беларуси. В современных условиях международной смуты работа дипслужащих особенно трудная. Понимать чужой менталитет, уважать незнакомые традиции и достойно представлять, даже отстаивать родную Беларусь – такая жизнь бурлит на интернациональной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником. Подробнее читайте здесь.

Дипломаты отстаивают интересы нашей страны, делают все для укрепления мира. Сейчас Беларусь представлена более чем в 100 странах по всей планете, включая страны со сложной военно-политической обстановкой. Особенно тесное партнерство налажено с Востоком: Россия и Китай, Узбекистан и Пакистан. На одном языке говорим и с Арменией. Посол этой страны приехал в Беларусь более 20 лет назад. Сначала работал советником. Сейчас он возглавляет армянскую дипмиссию. Дипломат признается, давно прикипел душой к нашей стране.