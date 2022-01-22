«Здесь мой сын пошёл в первый класс». Посол Армении – о значении Беларуси в своей жизни
Новости Беларуси. В современных условиях международной смуты работа дипслужащих особенно трудная. Понимать чужой менталитет, уважать незнакомые традиции и достойно представлять, даже отстаивать родную Беларусь – такая жизнь бурлит на интернациональной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Дипломаты отстаивают интересы нашей страны, делают все для укрепления мира. Сейчас Беларусь представлена более чем в 100 странах по всей планете, включая страны со сложной военно-политической обстановкой. Особенно тесное партнерство налажено с Востоком: Россия и Китай, Узбекистан и Пакистан. На одном языке говорим и с Арменией. Посол этой страны приехал в Беларусь более 20 лет назад. Сначала работал советником. Сейчас он возглавляет армянскую дипмиссию. Дипломат признается, давно прикипел душой к нашей стране.
Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:
Я первый раз попал в эту страну, и это было для меня открытие. И тогда я увидел страну, которая в тогдашнем информационном пространстве была обрисована совсем иначе, чем я обнаружил здесь. С тех пор Беларусь для меня и для моей семьи стала почти родной страной. Здесь мой сын пошел в первый класс, дочка пошла в детсад.
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