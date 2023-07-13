На открытии «Славянского базара» обещают 10-минутный салют! Что ещё интересного будет на торжественной церемонии?

Узнали самую свежую и актуальную информацию о торжественном открытии «Славянского базара» из первых уст. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Агата Мацко, режиссер торжественного открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Александр Меженный, ведущий:

Готовится мероприятие долго, всегда дня не хватает. Или в вашем случае все нормально, можно ни за что не переживать, абсолютно все готово? Сколько времени готовится церемония открытия «Славянского базара»?

Агата Мацко, режиссер торжественного открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске:

Во-первых, могу сказать доброе утро, добрый день и доброй ночи, потому что суток на «Славянском базаре» нет и никто не спит. Наверное, нам не дня не хватило, а ночи. Мы заходим на самую эффектную подготовку шоу, когда нужно настраивать свет, кинетику при ночном свете, а летом ночное время сокращено, и в 4 утра уже светает. Ольга Бурлакова, ведущая:

Такое масштабное, грандиозное событие. По ощущениям, чтобы все это подготовить, нужно начинать как минимум сразу после того, как концерт заканчивается, то есть в прошлом году. Так ли это? Агата Мацко:

Абсолютно верно. Еще не сделав открытие, мы уже мыслим, что нужно делать на следующее открытие, какие фишки придумать по сцене, кого из артистов позвать. Ольга Бурлакова:

Большая команда работает над подготовкой? Агата Мацко:

Это огромный организм. Я говорю не про свою режиссерскую команду, а вообще про фестиваль. Это огромнейшая команда профессионалов в разных сферах. Александр Меженный:

Вся страна работает на то, чтобы праздник состоялся, и Витебск непосредственно. Что будет в самом начале? Какой номер откроет, кому доверено это право открыть фестиваль? «На сцене в течение трех часов появится пять пар ведущих»

Агата Мацко:

Как и в любой драматургии, есть свои законы. Все начинается с завязки конфликта. Поскольку в этом году церемония открытия концептуально – искусство мира и взаимопонимания, то логично прийти к миру мы должны через некий конфликт. Фестиваль – это именно то место, которое всех объединяет, мирит, со всеми разговаривает на разных языках. И мы всегда под крышей нашего Летнего амфитеатра можем получить мир и согласие, тем более что в этом году мы отмечаем 35-летие Летнего амфитеатра. Эта идея и ляжет в основе нашего пролога. Ольга Бурлакова:

А кто открывает – секрет? Как и кто будет закрывать? Агата Мацко:

Я могу сказать, что касательно некоторых артистов мы придержим эту тайну. Но у нас придуман новый формат в работе с ведущими. На сцене в течение трех часов появится пять пар ведущих. Все они сформированы, исходя из своих блоков, исходя из того, кто они. На одной сцене появятся и легендарные ведущие, такие как Ангелина Вовк, Александр Маршал. Дмитрий Харатьян. Также появится молодежь – это представители команды КВН «Доктор Хаусс» из Могилева, которые стали чемпионами Высшей лиги КВН. Так что сюрпризов очень много. Ольга Бурлакова:

То есть среди ведущих тоже дружба народов на сцене будет, как и среди всех артистов. Александр Меженный:

Ожидается ли фейерверк? Сколько будет длиться салют? Узнали, с какой точки его видно лучше всего