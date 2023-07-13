За 10 дней в Беларуси потерялись 15 грибников – некоторых ищут до сих пор

Новости Беларуси. Сезон грибов и ягод начался в Беларуси и, как следствие, участились случаи пропажи людей в лесах. Только за последние 10 дней потерялись 15 человек. Поиски некоторых из них продолжаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обострилась проблема после прошедших недавно дождей. Любители тихой охоты отправились за природными дарами. Однако иногда белорусы пренебрегают простыми правилами безопасности, что и приводит к несчастным случаям. К слову, теряются в основном самые опытные грибники. Зачастую это именно пожилые люди.

Дмитрий Крюков, начальник отдела организации розыскной работы главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:

В большинстве случаев нам повезло. Даже удалось установить двух пожилых женщин 1955 и 1957 годов живыми, которые провели более трех дней в лесных массивах. Но, к сожалению, не всегда так. По двум фактам в настоящее время продолжают проводиться поисково-спасательные мероприятия. И есть случаи, когда мы уже находим людей не живыми, а, к сожалению, погибшими в лесных массивах.

Лесами покрыто более 40 % нашей страны, поиски человека в массивах могут продолжаться вплоть до недели. Чаще всего они заканчиваются успешно. В 2022 году было спасено более сотни заблудившихся.