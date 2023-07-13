Представители стран ОДКБ рассмотрели вопросы биологической безопасности на заседании в Минске

Предотвратить новые угрозы и вызовы, используя все ресурсы для предупреждения и ликвидации. Сегодня, 13 июля, в Минске состоялось второе заседание Координационного совета уполномоченных органов государств – членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные технологии и нынешнее устройство мира ведет к тому, что любая инфекция приобретает новый и достаточно тяжелый характер для человека. Биологические риски становятся приоритетными. И стоит задача защитить население от существующих и потенциальных угроз. Для этого необходимо в полной мере оценивать реальную степень опасности.

Государства – члены Организации настроены на развитие углубленного сотрудничества в сфере биобезопасности. Такое внимание к проблеме, помимо прочего, обусловлено фактами крайне опасной и неконтролируемой военно-биологической активности коллективного Запада в различных регионах мира.