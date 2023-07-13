Представители стран ОДКБ рассмотрели вопросы биологической безопасности на заседании в Минске
Предотвратить новые угрозы и вызовы, используя все ресурсы для предупреждения и ликвидации. Сегодня, 13 июля, в Минске состоялось второе заседание Координационного совета уполномоченных органов государств – членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современные технологии и нынешнее устройство мира ведет к тому, что любая инфекция приобретает новый и достаточно тяжелый характер для человека. Биологические риски становятся приоритетными. И стоит задача защитить население от существующих и потенциальных угроз. Для этого необходимо в полной мере оценивать реальную степень опасности.
Государства – члены Организации настроены на развитие углубленного сотрудничества в сфере биобезопасности. Такое внимание к проблеме, помимо прочего, обусловлено фактами крайне опасной и неконтролируемой военно-биологической активности коллективного Запада в различных регионах мира.
Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Биологическая безопасность рассматривает не только гражданскую ситуацию, но и на случай каких-то чрезвычайных ситуаций, в том числе на случай военных действий. Разрабатываются для работы в гражданское мирное время биотехнологии. И могут идти двойного назначения разработки биоматериалов. С учетом опыта наших партнеров и опыта Республики Беларусь хочу сказать, что у нас уже утверждена Концепция биологической безопасности в Республике Беларусь. Ну, а с учетом работы ОДКБ, мы будем друг у друга учиться и обмениваться опытом.
Анна Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач России:
Мы видим намерения западных стран использовать технологические результаты, результаты науки, к сожалению, не во благо человека и не во благо человечества. Материалы, которые были обнаружены российскими военными на территории Украины в тех лабораториях, которые финансировались и содержались на средства министерств обороны западных стран, еще раз показывают нам, насколько актуальна эта тема.
Участники заседания рассмотрели проект регламента работы Координационного совета уполномоченных органов государств – членов Организации по вопросам биобезопасности, а также доклад о военно-биологических угрозах на пространстве ОДКБ. По итогам заседания принят ряд конструктивных решений, которые послужат укреплению биологического суверенитета стран – участниц Объединения.