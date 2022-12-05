На острове Ява объявили массовую эвакуацию

Вулканическим пеплом накрыло шесть близлежащих деревень. Власти объявили высший уровень опасности и закрыли зону в радиусе пяти километров от вулкана. В безопасные места удалось вывезти более 2 тысяч местных жителей. Сообщений о жертвах и раненых пока нет, спасатели продолжают поиск людей, которые не успели эвакуироваться. В 2021 году при извержении вулкана погибли более 50 человек.

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