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На острове Ява объявили массовую эвакуацию

05 декабря 2022 08:25
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Новости Индонезии. На острове Ява из-за извержения вулкана Семеру объявлена массовая эвакуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На острове Ява объявили массовую эвакуацию-1

Вулканическим пеплом накрыло шесть близлежащих деревень. Власти объявили высший уровень опасности и закрыли зону в радиусе пяти километров от вулкана. В безопасные места удалось вывезти более 2 тысяч местных жителей. Сообщений о жертвах и раненых пока нет, спасатели продолжают поиск людей, которые не успели эвакуироваться. В 2021 году при извержении вулкана погибли более 50 человек.

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# Природные катаклизмы # общество # Новости Индонезии # Фотофакт

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