21-летний минчанин сдавал в аренду чужие квартиры

Новости Беларуси. Житель столицы сдавал чужие квартиры. Он заключен под стражу. 21-летний минчанин придумал схему заработка: он размещал в интернете информацию о сдаче квартир, брал в залог деньги и пропадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что мужчина в объявлениях указывал случайные адреса и никакого отношения к данным квартирам не имел. Помимо этого, следователи выяснили, что лжериелтор причастен к совершению еще одного преступления – краже денег.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Звонящим псевдориелтор пояснял, что в съеме жилья заинтересовано много людей и для брони необходимо как можно быстрее внести залог, при этом в каждом случае сумма выплат варьировалась от 200 до 630 рублей. Потерпевшие зачастую передавали деньги фигуранту лично, а в некоторых случаях переводили на банковскую карту. После договоренности осмотреть жилье молодой человек на связь не выходил, поэтому потенциальные арендаторы обращались с заявлениями в милицию.

Личность «риелтора» установили сотрудники милиции. Всего обвиняемый обманул семь человек, а сумма ущерба превысила 2 000 рублей.