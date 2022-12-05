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21-летний минчанин сдавал в аренду чужие квартиры

05 декабря 2022 07:32
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Новости Беларуси. Житель столицы сдавал чужие квартиры. Он заключен под стражу. 21-летний минчанин придумал схему заработка: он размещал в интернете информацию о сдаче квартир, брал в залог деньги и пропадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21-летний минчанин сдавал в аренду чужие квартиры-1

Установлено, что мужчина в объявлениях указывал случайные адреса и никакого отношения к данным квартирам не имел. Помимо этого, следователи выяснили, что лжериелтор причастен к совершению еще одного преступления – краже денег.

21-летний минчанин сдавал в аренду чужие квартиры-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Звонящим псевдориелтор пояснял, что в съеме жилья заинтересовано много людей и для брони необходимо как можно быстрее внести залог, при этом в каждом случае сумма выплат варьировалась от 200 до 630 рублей. Потерпевшие зачастую передавали деньги фигуранту лично, а в некоторых случаях переводили на банковскую карту. После договоренности осмотреть жилье молодой человек на связь не выходил, поэтому потенциальные арендаторы обращались с заявлениями в милицию.

Личность «риелтора» установили сотрудники милиции. Всего обвиняемый обманул семь человек, а сумма ущерба превысила 2 000 рублей.

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# Мошенничество # общество # Екатерина Гарлинская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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