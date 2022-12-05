Во Дворце Независимости обсудят ситуацию в системе здравоохранения Беларуси

Новости Беларуси. Здравоохранение сегодня, 5 декабря, – главная тема во Дворце Независимости. Александр Лукашенко проведет встречу с главой профильного ведомства Дмитрием Пиневичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как обстоят дела с эпидемиологической ситуацией и когда в Беларуси появится собственная вакцина от ковида? В повестке встречи и ряд других вопросов: обеспеченность медикаментами, цены на лекарства, оснащенность больниц и кадровая ситуация в здравоохранении. Об этом и не только доложат Президенту.