В МЧС выбрали лучшего инспектора пропаганды

Новости Беларуси. Лучшего инспектора пропаганды органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям выбрали накануне в профильном ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении трех дней работники МЧС демонстрировали свой профессионализм в различных конкурсных этапах. Участникам необходимо было подготовить пресс-релиз, выступить перед телекамерой, ответить на вопросы по нормативным документам, рассказать со сцены о себе, своей работе и не только. Конкурсантами стали представители шести областей и Минска. До финала все они прошли региональный отбор. По итогам республиканского этапа в этом году звание «Лучший пропагандист – 2022» завоевала инспектор из Витебской области.

Юлия Малашенко, инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Россонского РОЧС:

Я очень рада, что стала лучшим инспектором пропаганды. Это результат командной работы. И мы не будем останавливаться на достигнутом. Продолжим нести безопасность в массы.

Елена Дмитрук, начальник центра исследований в области безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью МЧС Беларуси:

Работник пропаганды МЧС сегодня должен обладать широким набором различных компетенций: в области журналистики, ораторского мастерства, психологии, педагогики. Ведь именно пропагандист идет к людям, объясняет, предупреждает, призывает соблюдать правила безопасности, напоминает, как правильно себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации. Конечно, в любой работе нельзя стоять на месте, необходимо развиваться.