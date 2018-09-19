На осенних ярмарках в Минске цены на овощи обещают на 10-20% ниже магазинных

Дешевле ли покупать продукцию на сезонных ярмарках и можно ли торговаться, рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения».

Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

В настоящее время цены на плодовоовощную продукцию не регулируются и не устанавливаются, а диктуются спросом и предложением. Конечно, чем больше будет предложений, тем цены будут ниже. Но всегда можно поторговаться – это важно для обеих сторон. И очень удобно, что эта продукция – свежая. Это фактически – поле, и разу доставка.

Поле – стол, или поле – подвал.

И цены от производителя всегда ниже. Если мы идём в магазин, то имеется какая-то торговая надбавка, а здесь уже торговля идёт без торговой надбавки. Это на 10-20% ниже.