Прямой эфир

На осенних ярмарках в Минске цены на овощи обещают на 10-20% ниже магазинных

19 сентября 2018 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дешевле ли покупать продукцию на сезонных ярмарках и можно ли торговаться, рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения».

Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
В настоящее время цены на плодовоовощную продукцию не регулируются и не устанавливаются, а диктуются спросом и предложением. Конечно, чем больше будет предложений, тем цены будут ниже. Но всегда можно поторговаться – это важно для обеих сторон. И очень удобно, что эта продукция свежая. Это фактически – поле, и разу доставка.

Поле – стол, или поле – подвал.

И цены от производителя всегда ниже. Если мы идём в магазин, то имеется какая-то торговая надбавка, а здесь уже торговля идёт без торговой надбавки. Это на 10-20% ниже.

# Ярмарки в Минске # общество # Алла Сергеева

Другие новости рубрики

Все новости
Осенние ярмарки в Минске: где организуют главные площадки и что будут продавать?
19 сентября 2018 09:58

Осенние ярмарки в Минске: где организуют главные площадки и что будут продавать?

Можно ли продавать с машин во дворах мясо и рыбу?
19 сентября 2018 09:55

Можно ли продавать с машин во дворах мясо и рыбу?

Торговля овощами с машин: как покупателю проверить качество продукции?
19 сентября 2018 09:53

Торговля овощами с машин: как покупателю проверить качество продукции?