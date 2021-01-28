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Возведение переправ, дежурство в воздухе. Как проверяют боевую и мобилизационную готовность белорусской армии?

28 января 2021 07:31
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Новости Беларуси. Продолжается внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возведение переправ, дежурство в воздухе. Как проверяют боевую и мобилизационную готовность белорусской армии?-1

Так, танковые подразделения 19-й механизированной бригады успешно преодолели водные преграды. Накануне военные инженеры оборудовали для них мостовую переправу через Березину.

Возведение переправ, дежурство в воздухе. Как проверяют боевую и мобилизационную готовность белорусской армии?-4

В высшую степень готовности приведены также подразделения Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. Десантники уже выполнили маскировку позиций, развернули полевой лагерь. Сейчас они приступили к выполнению контрольных стрельб.

Возведение переправ, дежурство в воздухе. Как проверяют боевую и мобилизационную готовность белорусской армии?-7

Максим Константинов, командир отдельного танкового батальона 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
В таком объеме батальон никогда не выходил своим ходом на 227 общевойсковой полигон. И для большей части (больше чем для 90 %) личного состава батальона это был первый такой серьезный марш, первое испытание. Личный состав проявил себя достойно, техника себя проявила достойно. Все вовремя, в срок оказались в нужное время в нужном месте.

Возведение переправ, дежурство в воздухе. Как проверяют боевую и мобилизационную готовность белорусской армии?-10

Военнослужащие ВВС и войск ПВО заступили и на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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