Возведение переправ, дежурство в воздухе. Как проверяют боевую и мобилизационную готовность белорусской армии?

Максим Константинов, командир отдельного танкового батальона 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

В таком объеме батальон никогда не выходил своим ходом на 227 общевойсковой полигон. И для большей части (больше чем для 90 %) личного состава батальона это был первый такой серьезный марш, первое испытание. Личный состав проявил себя достойно, техника себя проявила достойно. Все вовремя, в срок оказались в нужное время в нужном месте.