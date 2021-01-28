Возведение переправ, дежурство в воздухе. Как проверяют боевую и мобилизационную готовность белорусской армии?

Новости Беларуси. Продолжается внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Продолжается внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, танковые подразделения 19-й механизированной бригады успешно преодолели водные преграды. Накануне военные инженеры оборудовали для них мостовую переправу через Березину.
В высшую степень готовности приведены также подразделения Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. Десантники уже выполнили маскировку позиций, развернули полевой лагерь. Сейчас они приступили к выполнению контрольных стрельб.
Максим Константинов, командир отдельного танкового батальона 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
В таком объеме батальон никогда не выходил своим ходом на 227 общевойсковой полигон. И для большей части (больше чем для 90 %) личного состава батальона это был первый такой серьезный марш, первое испытание. Личный состав проявил себя достойно, техника себя проявила достойно. Все вовремя, в срок оказались в нужное время в нужном месте.
Военнослужащие ВВС и войск ПВО заступили и на боевое дежурство по противовоздушной обороне.