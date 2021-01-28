Федерация профсоюзов: за один день 116 тысяч белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС
Новости Беларуси. В Федерации профсоюзов сообщили, что за один день 116 тысяч белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС. Сбор подписей продолжается. В коллективном письме говорится, что европейские политики не имеют права ограничивать и ущемлять интересы работников других стран и введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий не является выражением требований трудящихся. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращение в Международную организацию труда направил также Национальный совет по трудовым и социальным вопросам. В нем указано, что введение экономических ограничений в первую очередь ухудшает положение работников, их семей.
К слову, в 2019 году специальный докладчик ООН в этой сфере подчеркнул, что использование экономических санкций в политических целях нарушает права человека и подрывает основы международного права и сотрудничества.