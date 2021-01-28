Федерация профсоюзов: за один день 116 тысяч белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС

Новости Беларуси. В Федерации профсоюзов сообщили, что за один день 116 тысяч белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС. Сбор подписей продолжается. В коллективном письме говорится, что европейские политики не имеют права ограничивать и ущемлять интересы работников других стран и введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий не является выражением требований трудящихся. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.