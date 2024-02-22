Бретонские галеты – сытный и вкусный вариант завтрака. Рассказываем пошаговый рецепт

Михаил А нищенко, шеф-повар: Приготовим бретонские галеты с беконом, сыром и грибами. Нам понадобится гречневая мука, шампиньоны, сахар, сливочное масло, микс-салат, твердый сыр, яйца, бекон и рапсовое масло.

Галеты – это блинчик а-ля лепешка. Северо-западный регион франции и Британии является родиной этого блюда. Традиционно оно готовится из гречневой муки, но можно заменить ее на пшеничную. Гречневая мука придает выпечке особый аромат, а также в ней содержится больше питательных веществ.

Берем 200 граммов гречневой муки, два куриных яйца, чайную ложку сахара, соль и 200 граммов воды. Замешиваем тесто как на блинчики.

Многие эксперты считают рапсовое масло суперфудом, так как оно является уникальным продуктом. В его составе намного больше магния, кальция и цинка, чем в других растительных маслах, а также Омега-3, Омега-6, Омега-9, которые способствуют сохранению молодости и укреплению иммунитета. По полезности рапсовое масло не уступает оливковому, но более привлекательно по цене, без ГМО и пищевых добавок, имеет длительный срок хранения.

Рапсовое масло торговой марки «Золотая капля» легко узнать на полках магазина по значку на этикетке – высокое содержание Омега-3. 23 февраля у ваших любимых мужчин праздник, приготовьте им завтрак с использованием этого масла. Они точно будут довольны!

Добавляем рапсовое масло в тесто для бретонских галет и перемешиваем.