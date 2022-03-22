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На ней проводят даже выпускные и церемонии бракосочетания. Вот как выглядит самая большая машина в мире

22 марта 2022 10:20
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БелАЗ – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Именно здесь производят самые большие в мире машины, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

На ней проводят даже выпускные и церемонии бракосочетания. Вот как выглядит самая большая машина в мире-1

Кристина Городникова, специалист по промышленному туризму управления по торговле и услугам «БелАЗа»:
Мы с вами находимся на производстве сверхтяжелых машин. Производство было модернизировано в 2010 году. Здесь собирают самые большие машины в мире.

– Это самая большая модель или же есть еще больше?

«Здесь собираются модели на 130 и 220 тонн». Как проходит работа в одном из цехов БелАЗа? Читайте далее.

На ней проводят даже выпускные и церемонии бракосочетания. Вот как выглядит самая большая машина в мире-4

Кристина Городникова:
Самым большим самосвалом в мире на сегодня считается БелАЗ грузоподъемностью 450 тонн. Сама машина весит 360 тонн, а поднимает груза на 450 тонн. Соответственно, суммарный вес этой машины – 810 тонн. Никто в мире еще больше этой машины не собрал.

– А сколько она высотой? Хотя бы, с домом сравнить?

Кристина Городникова:
Трехэтажное здание – 9 метров – это наш 450-тонник.

На ней проводят даже выпускные и церемонии бракосочетания. Вот как выглядит самая большая машина в мире-7

Кристина Городникова:
Мы с вами находимся на площадке производства сверхтяжелых машин. Здесь у нас находятся наши богатыри – самые большие машины в мире. И, конечно же, самая большая машина в мире – это «БелАЗ 450 тонн».

– Это целый дом на колесах!

На ней проводят даже выпускные и церемонии бракосочетания. Вот как выглядит самая большая машина в мире-10

Кристина Городникова:
Так и есть. Трехэтажный огромнейший коттедж, длина которого, такой полноценный бассейн, 20 метров. Ширина его 10 метров. Машина дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса СНГ и Европы. У нее самый большой кузов. Туда может вместиться, как вы думаете, сколько слонов? До 100 слонов может вместиться в кузов этой машины. 400 легковых автомобилей размещается в кузове. Ну, и весь моторный отсек – это как однокомнатная квартира. Наши машины очень уникальные. Если не брать в какой-то производственной сфере, в творческой сфере машина была задействована несколько раз. На ней прошли выпускные. На ней была церемония бракосочетания.

«Для некоторых фильмов дома разрушаются и сжигаются». Побывали на натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами – подробности здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Кристина Городникова # Фотофакт

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