На ней проводят даже выпускные и церемонии бракосочетания. Вот как выглядит самая большая машина в мире

БелАЗ – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Именно здесь производят самые большие в мире машины, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Кристина Городникова, специалист по промышленному туризму управления по торговле и услугам «БелАЗа»:

Мы с вами находимся на производстве сверхтяжелых машин. Производство было модернизировано в 2010 году. Здесь собирают самые большие машины в мире. – Это самая большая модель или же есть еще больше? «Здесь собираются модели на 130 и 220 тонн». Как проходит работа в одном из цехов БелАЗа? Читайте далее.

Кристина Городникова:

Самым большим самосвалом в мире на сегодня считается БелАЗ грузоподъемностью 450 тонн. Сама машина весит 360 тонн, а поднимает груза на 450 тонн. Соответственно, суммарный вес этой машины – 810 тонн. Никто в мире еще больше этой машины не собрал. – А сколько она высотой? Хотя бы, с домом сравнить? Кристина Городникова:

Трехэтажное здание – 9 метров – это наш 450-тонник.

Кристина Городникова:

Мы с вами находимся на площадке производства сверхтяжелых машин. Здесь у нас находятся наши богатыри – самые большие машины в мире. И, конечно же, самая большая машина в мире – это «БелАЗ 450 тонн». – Это целый дом на колесах!