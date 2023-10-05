Не профессия, а призвание. Какими качествами должен обладать настоящий сыщик?

Скандалы, интриги, расследования, погони, перестрелки, разоблачения хитрых планов, пожалуй, ни об одном другом милицейском подразделении не создано такого количества книг, кинолент и документальных фильмов, как о буднях оперативников уголовного розыска. Причем, несмотря на то, что профессия сыщиков не приемлет публичности, результаты их работы всегда на виду. Крепкий фундамент, на котором строится деятельность сотрудников сегодня, создавался стараниями многих поколений правоохранителей. Однако и молодым сотрудникам есть чем гордится. О достижениях, задачах и о том, чем детективные сериалы отличаются от действительности, в 105-ю годовщину Дня образования уголовного розыска расспросили наших гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Андрей Арловский, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома и Александр Масловский, начальник отдела уголовного розыска Центрального РУВД г. Минска. Юрий Царев, ведущий:

Так ярко представили работу сыщиков, что прямо хочется спросить, все ли так происходит в жизни, как это показывают в сериалах? И все ли преступления раскрываются за пару дней?

Андрей Арловский, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

В сериалах это за счет серий и всего остального заключают. И, конечно, в сериале это все очень легко и просто. Как становятся сыщиками? Юрий Царев:

Понятное дело, что сыщиками нужно хотеть стать. Это призвание, не просто профессия. Как становятся сыщиками? Как произошел ваш выбор профессии? Помните ли вы самое первое свое дело?

Александр Масловский, начальник отдела уголовного розыска Центрального РУВД г. Минска:

На самом деле у меня очень интересная история произошла. Я первый сотрудник органов внутренних дел в своей семье. Для меня это было желание с детства, но поскольку я не мог определиться, то есть деятельность каждого подразделения и что в результате, наверное, было бы моим. Учился я на следователя в нашей ведомственной Альма-матер Академии МВД. И будучи уже на производственной практике, вместе со старшим наставником-следователем выбыл на место происшествия, была кража из дачного участка. Сообщили о том, что во время их отсутствия пропало личное имущество. На тот момент я был на практике в СК, прибыв на место происшествия, в момент документирования мной и моим наставником следовой картины, что мне очень понравилось, сотрудник уголовного розыска,достаточно опытный возрастной человек, обратился к потерпевшему, выяснял все события, которые происходили. И через час приезжают сотрудник уголовного розыска, мало того, что привозят лицо виновное, вместе с похищенными имуществом. Столько благодарностей было. И вот этот для меня яркий момент жизни, наверное, был переломным. И я однозначно сказал, все, я буду сотрудником уголовного розыска. Какими качествами должен обладать настоящий сыщик? Ольга Бурлакова, ведущая:

Какими нужно обладать качествами, чтобы вот так служить? Андрей Арловский:

Каждый сотрудник должен в какой-то мере быть психологом, во-первых. Наверное, основное качество – это хорошая коммуникация с оппонентом, чтобы он мог проанализировать сложившую ситуацию, принять быстрое, четкое решение. Естественно, должен быть добросовестным, потому что милиция в первую очередь помогает, предназначена для помощи людям. Мы должны именно помогать им, оберегать, это наша самая главная задача. Поэтому, наверное, вот это основное качество.

Юрий Царев:

Скажите, а как можно переключаться? Потому что на работе же одно, сотрудник имеет состояние какое-то, отношение к раскрытию преступлений, сталкивается не с самыми приятными личностями. Заканчивается рабочий день, как переключиться от этого, чтобы не было профессионального выгорания? Андрей Арловский:

Все же мы понимаем, что совершение преступления не происходит по определенному графику, преступники работают в любое время дня и ночи, поэтому и сотрудник милиции должен быть всегда наготове. Но при этом, естественно, должен отдыхать. Четко разграничиваешь, работа – это работа. После работы, если у тебя есть какие-то свободные моменты, ты уделяешь семье, если в семье все прекрасно, как говорят, что должен быть крепкий тыл у сотрудника милиции, то семья поможет. Как работали сыщики в 90-х годах? Юрий Царев:

В 90-х как приходилось работать? Известно, что у нас в Минске была не одна группировка и, может быть, есть какие-то истории с того времени?

Андрей Арловский:

Тогда все понимали, что от уголовного розыска, от милиции в целом зависит безопасность граждан. И поэтому каждое преступление принимали как на себя, как личный вызов. И поэтому работали, не щадя себя, своих сил и возможностей, не считаясь со временем. Пример по районному управлению, было совершенно убийство, собирали все подразделения. И на тот момент предварительное следствие, уголовный розыск, участковые, все работали одной командой. Юрий Царев:

Раз ходить по городу спокойно, можно везде спокойно отпускать своих детей, значит, милиция работает хорошо. Какая сейчас разница в поколениях сотрудников уголовного розыска?