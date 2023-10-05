Беларусь приостановила двадцатилетнее соглашение с Украиной о защите прав переселенцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о приостановке двадцатилетнего соглашения с Украиной о вынужденных переселенцах.

Закон № 304-З от 2 октября был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Договор между Минском и Киевом был заключен 19 марта 2003 года.

Белорусский парламент одобрил и принял закон 19 сентября текущего года. Тем не менее он никак не повлияет на переезд мигрантов из Украины и никак не усугубит ситуацию тех, кто уже проживает на территории Республики, так как все вопросы регулируются национальным законодательством.