Темпы сева озимых в Беларуси значительно превышают прошлогодние

Новости Беларуси. Время закладывать основу будущего урожая. После аномально теплого сентября в Беларусь пришло похолодание, напоминая аграриям, что времени на сбор плодов и посевы все меньше. Впрочем, врасплох наших хлеборобов не застанешь. Темпы сева озимых значительно превышают прошлогодние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На это утро охвачено почти 84 % от запланированной площади. А Брестская область стала первой в стране, где с задачей справились. Что до сбора урожая, все внимание в эти дни – царице полей. Кукурузу на зерно убирают во всех областях. Намолот свыше 640 тысяч тонн. А зеленой массы на корм заготовили более 16 миллионов 700 тысяч тонн. Кипит работа в полях с картофелем и сахарной свеклой. Брестская, Гродненская, Минская и Гомельская области завершили сбор гречихи. В закромах – почти 50 тысяч тонн крупы. А вес общереспубликанского каравая превысил 8 миллионов тонн.