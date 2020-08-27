Жители Минска на митинге за мир и безопасность: почему мы должны бояться?

Новости Беларуси. Белорусы продолжают выходить на митинги за мир и безопасность. Сотни людей собрались в Минске на площадке у станции метро «Партизанская» перед универмагом «Беларусь», чтобы поддержать страну в это непростое для всех нас время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади – люди разных профессий и возрастов. Свою гражданскую позицию они заявляют под государственной символикой. Минчане публично говорят о своем выборе и желании сохранить сильную и независимую Беларусь.

Я не одобряю то, что у нас не мирно это все проходит местами. В каком-то смысле я поддерживаю силовиков. Почему? Потому что они все-таки наш щит, который держит нас от тех самых «цветных революций», которые пытаются навязать нам здесь. Этот сценарий, в принципе, уже начался. И если мы этот щит не поддержим, то через 10-15 лет здесь будет то же самое, что сейчас в Украине. Поэтому я здесь. Я считаю, что мы должны свой голос выражать: проголосовали – должны выйти и показать, что мы проголосовали так. Ну и показать себя – не надо где-то сидеть, бояться выходить. Если кто-то агрессивно отвечает – ну, на это есть законы Республики Беларусь, которые надо соблюдать.

Демократия им нужна? Но она не должна быть такой – демократия. То, что творится в стране – это не демократия, это просто беспредел. И почему мы должны бояться? Мы, жители своей страны, должны бояться тех, кто ходит с белыми лентами? Они грозят всем, кто работает на предприятиях, кто работает в органах. Почему органы все плохие, а они все делают правильно? Я считаю, что это неверно. Поэтому я хочу, чтобы было все мирно, чтобы они видели, что нас тоже много, а не только их много. Поэтому мы сюда приходим.

Мы хотим высказать свою гражданскую позицию, поддержать действующую власть, то есть показать, что мы едины, что мы все вместе и просто потому что требует душа. Я считаю, что нужно игнорировать все, что идет извне, и нужно сплотиться именно нашему народу, нужно быть всем вместе.

– За кого ты? – За Батьку!

Мы хотим поддержать Президента нашего, нашу страну, потому что все, что сейчас происходит, нам очень-очень сильно не нравится. Поэтому пришли за Президента. С работы, забрала из садика и идем сюда, к вам.

Мы хотим жить в свободной и независимой Беларуси. Без насилия, чтобы наши дети не боялись ходить в школы, детские сады, получали образование. Кто, как не мы, поддержим наше государство? Наша независимость и наша свобода только в наших руках.

Тех, кто любит страну и не хочет, чтобы она развалилась, очень много. Беспорядки, междоусобица и туманные перемены – не те перспективы, которые в каждой белорусской семье готовы пожелать и передать детям и внукам.