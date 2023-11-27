На МТК заиграет музыка для бурёнок! Показываем, как обустроены новейшие агрообъекты Беларуси
В каждой сфере работа на укрепление производственного потенциала ведется планомерно и давно. Уйти от старых нерентабельных ферм и заменить их современными молочно-товарными комплексами и новейшими технологиями. Поручение Президента дало импульс обновлению инфраструктуры агропромышленного комплекса по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Вороновском районе в 2023 году завершают строительство трех объектов в разных хозяйствах. И уже просчитали выгоду от таких обновок.
Репортаж Галины Буро.
Вскоре в молочно-доильном блоке заиграет музыка. В хозяйстве «Гирки» убедились: это положительно влияет на удой коров, а пока здесь установили самое современное доильное оборудование. Строительство молочно-товарного комплекса на завершающем этапе. Проект типовой – три семерки – но в некоторых моментах в него внесли изменения, исходя из собственного опыта животноводства.
Вот кормовой стол мы сделали наливным, должна была быть плитка – это для санитарных норм, для того, чтобы дезинфекция хорошо работала, в пазах плитки не оставалась инфекция. Потом кормовую доску мы заменили бетонным основанием и тоже сделали наливной пол, чтобы инфекция не держалась.
Да и в целом эта стройка – пример хозяйского подхода: не разрушать старое, а модернизировать.
В 10,5 миллиона рублей обошлась первая очередь строительства. Средства – в кредит с участием областного бюджета. В хозяйстве подсчитали: все окупится. Признаются, к концу года могли бы выйти на показатель больше 10 тысяч литров молока на корову, но минусуют старые фермы с линейной дойкой. Теперь же, с вводом комплекса, станет возможно соблюдать все технологические регламенты, а значит, молочные реки сорта экстра обеспечены. Там, где раньше доили до 16 литров на корову в сутки, теперь выйдут на 22. Сыграет в плюс и автоматизация процесса – поголовье станет больше, а доярок останется столько же.
Новейшие технологии в животноводстве – как еще обновят объекты? Подробности в видео.