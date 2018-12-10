Прямой эфир

Как проходил конкурс «Волонтёр года – Доброе сердце». Интервью победителей

10 декабря 2018 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Определили победителей республиканского конкурса «Волонтёр года – Доброе сердце». Финальный этап соревнований собрал в Минске 100 лучших волонтёров БРСМ из всех регионов Беларуси.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», координатор волонтёрского движения «Доброе сердце» – Александра Гончарова, победитель республиканского конкурса БРСМ «Волонтёр года – Доброе сердце», член волонтёрского отряда «Служба хорошего настроения» – Роман Новиков и победитель республиканского конкурса БРСМ «Волонтёр года – Доброе сердце», член волонтёрского отряда «Счастье в подарок» – Анна Васюнина.

Как проходил конкурс «Волонтёр года – Доброе сердце». Интервью победителей-1

Что такое движение «Доброе сердце»? Как удалось победить ребятам? Что нужно было сделать? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# БРСМ # общество # Александра Гончарова # Роман Новиков # Анна Васюнина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Прежде всего, нужно успокоиться». И ещё 5 советов спасателей о том, что делать, если провалился под лёд
10 декабря 2018 09:42

«Прежде всего, нужно успокоиться». И ещё 5 советов спасателей о том, что делать, если провалился под лёд

В Беларуси стартует ежегодная новогодняя акция «Наши дети»
10 декабря 2018 07:55

В Беларуси стартует ежегодная новогодняя акция «Наши дети»

Как создаётся противопожарная штора. Показываем поэтапное изготовление
10 декабря 2018 07:08

Как создаётся противопожарная штора. Показываем поэтапное изготовление