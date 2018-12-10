Как проходил конкурс «Волонтёр года – Доброе сердце». Интервью победителей

Определили победителей республиканского конкурса «Волонтёр года – Доброе сердце». Финальный этап соревнований собрал в Минске 100 лучших волонтёров БРСМ из всех регионов Беларуси.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», координатор волонтёрского движения «Доброе сердце» – Александра Гончарова, победитель республиканского конкурса БРСМ «Волонтёр года – Доброе сердце», член волонтёрского отряда «Служба хорошего настроения» – Роман Новиков и победитель республиканского конкурса БРСМ «Волонтёр года – Доброе сердце», член волонтёрского отряда «Счастье в подарок» – Анна Васюнина.