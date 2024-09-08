Прямой эфир

На «Линии Сталина» реконструировали подвиг командира взвода Т-34 Миренкова

08 сентября 2024 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Это надежный щит от устремлений любых агрессоров – так охарактеризовал танковые части Беларуси Президент, поздравляя с профессиональным праздником танкистов и танкостроителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их заслуги в годы Великой Отечественной войны вспоминали 8 сентября на «Линии Сталина». Там реконструировали элементы белорусской наступательной операции «Багратион».

На «Линии Сталина» реконструировали подвиг командира взвода Т-34 Миренкова-2

За время войны более 1 100 танкистов были удостоены звания Героя Советского Союза. Одним из них был Иван Миренков, его подвигу и посвящена эта военно-историческая реконструкция. Командуя взводом танков Т-34, он смело атаковал противника с флангов, уничтожив шесть вражеских машин. Его подвиг помнят и по сей день.

На «Линии Сталина» реконструировали подвиг командира взвода Т-34 Миренкова-4

Александр Метла, исполнительный директор Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Показываем завершение операции «Багратион», это последнее сражение на белорусской земле. Ребята уже освобождают Польшу, Литву – то есть крайние сражения, которые как раз завершались в начале сентября. Кроме реконструкции операции «Багратион, какая техника участвует из танковой: Т-34-76 (1943-го), Т-50 (легкий танк). Со стороны немцев – Panzer III и StuG. 

После завершения военно-исторической реконструкции зрители получили уникальную возможность сделать несколько выстрелов и даже сдать норматив ГТО. Также по традиции гостей угостили солдатской кашей.

# Великая Отечественная война # Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
Пытались провернуть покушение на гауляйтера – рассказываем о малоизвестной операции трёх белорусок
08 сентября 2024 15:13

Пытались провернуть покушение на гауляйтера – рассказываем о малоизвестной операции трёх белорусок

Ильина: на педсовете в августе даны чёткие ориентиры – патриотическое воспитание во главе угла
08 сентября 2024 13:54

Ильина: на педсовете в августе даны чёткие ориентиры – патриотическое воспитание во главе угла

Праздник безопасности от минской милиции прошёл у Дворца детей и молодёжи
08 сентября 2024 11:39

Праздник безопасности от минской милиции прошёл у Дворца детей и молодёжи