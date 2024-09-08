На «Линии Сталина» реконструировали подвиг командира взвода Т-34 Миренкова

Это надежный щит от устремлений любых агрессоров – так охарактеризовал танковые части Беларуси Президент, поздравляя с профессиональным праздником танкистов и танкостроителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их заслуги в годы Великой Отечественной войны вспоминали 8 сентября на «Линии Сталина». Там реконструировали элементы белорусской наступательной операции «Багратион».

За время войны более 1 100 танкистов были удостоены звания Героя Советского Союза. Одним из них был Иван Миренков, его подвигу и посвящена эта военно-историческая реконструкция. Командуя взводом танков Т-34, он смело атаковал противника с флангов, уничтожив шесть вражеских машин. Его подвиг помнят и по сей день.

Александр Метла, исполнительный директор Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Показываем завершение операции «Багратион», это последнее сражение на белорусской земле. Ребята уже освобождают Польшу, Литву – то есть крайние сражения, которые как раз завершались в начале сентября. Кроме реконструкции операции «Багратион, какая техника участвует из танковой: Т-34-76 (1943-го), Т-50 (легкий танк). Со стороны немцев – Panzer III и StuG.

После завершения военно-исторической реконструкции зрители получили уникальную возможность сделать несколько выстрелов и даже сдать норматив ГТО. Также по традиции гостей угостили солдатской кашей.