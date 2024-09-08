Лукашенко: именно танковые войска 80 лет назад сыграли ключевую роль в освобождении Беларуси

Профессиональный праздник отмечают танкисты и танкостроители. Во многом благодаря им мир вернулся на белорусскую землю и была одержана победа в Великой Отечественной войне. Это отметил в поздравлении с Днем танкиста Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот праздник – свидетельство признания заслуг танковых войск в благородном деле служения Отечеству, дань памяти подвигу танкистов всех поколений, отдавших жизнь за Родину. Именно танковые войска 80 лет назад сыграли ключевую роль в успешном проведении операции «Багратион», освобождении столицы и окончательном изгнании врага с белорусской земли. Нынешнее поколение воинов-танкистов свято хранит победные традиции героического поколения победителей, постоянно совершенствуя свой профессионализм и тактику применения грозных боевых машин в современных условиях. День танкиста – это также праздник инженеров, конструкторов, ремонтников и других специалистов отечественного ВПК, которые обеспечивают содержание техники в постоянной боевой готовности. Убежден, что танковые части и подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь и впредь будут надежным щитом для страны и народа от устремлений любых агрессоров, гарантом мира и безопасности.