Ильина: на педсовете в августе даны чёткие ориентиры – патриотическое воспитание во главе угла

В гостях программы «Сенат» член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Марина Ильина.

Новшества учебного года – 2024 в Беларуси

Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Я полагаю, что каждое учебное заведение готово к началу учебного года. Мы готовились все лето, и, конечно, у нас будут новации в этом году. Но могу сказать, что надо говорить о традициях сначала. Мы традиционно усиливаем воспитательный компонент, и это важно. Мы начинаем работать с новыми учебниками, у нас есть новые программы факультативных занятий, мы обязательно займемся профильным образованием и классами профессиональной направленности. То есть на сегодня нет тем, которые не важны в столичном образовании. Это вообще такая система, которая взаимодополняет друг друга. Если мы начинаем говорить об образовательном процессе, об основном уроке, то мы обязательно говорим и о воспитании в моменте урока. В именно дополнительном образовании для детей. То есть все важно в столичном образовании на сегодня, и все будет меняться именно в соответствии с теми тенденциями, которые есть сегодня в современном мире. Станут ли новые учебники более понятны школьникам?

Марина Ильина:

Я очень на это надеюсь. Действительно, выпущено Министерством образования новая серия учебников. И сейчас излагается не только сам материал, но и мнение современных политиков о том или ином событии. Очень много добавлено, вот посмотрите в наши учебники, и дополнительного материала.

Есть QR-коды, где используются современные технологии, дополненная реальность. И я уверена, что эти учебники понравятся нашим ребятам. Какие условия создаются в белорусских школах для детей с особенностями развития?

Марина Ильина:

Порядка 10 % учащихся на сегодня требуют особого внимания. И мы понимаем, что количество таких деток не уменьшается. И мы должны создавать условия. Как Совет Республики работает в этом направлении, могу сказать, что началом послужило обращение граждан. К Наталье Ивановне на прием пришли мамы особенных деток и рассказали о том, что бы они хотели получить сегодня от современной системы образования, здравоохранения. И тогда начался конструктивный диалог между родителями и государственными органами. И очень много за это время сделано. Существует совет при Совете Республики, который занимается вопросами инклюзивного характера и по всем направлениям. На сегодня в школах есть интегрированные классы, на сегодня в школах есть комнаты, вот такие, как мы сейчас находимся, сенсорные, где ребята с особыми образовательными потребностями могут передохнуть, могут развиваться в своем направлении. Постоянная вот эта работа над совершенствованием системы образования по инклюзивному направлению дает сегодня плоды. Как на дисциплину учеников влияет внешний вид и школьная форма?

Марина Ильина:

В Минске, как вы знаете, с этого года экспериментально 20 учреждений образования отшили для них форму минских школ, и мы посмотрим, какой будет результат. Я полагаю, что влияет и очень сильно. Это дисциплинирует, да. Это дает возможность ощущать себя частью команды, да. Мы понимаем, что работали над новой коллекцией и дизайнеры, и родители. Это очень сильно обсуждалось и пришли к какой-то определенной линейке. Конечно, нам нужен целый год для того, чтобы изучить, насколько удобна нашим учащимся эта форма, насколько она отвечает современным требованиям, молодежным тенденциям. То есть у них должны быть сегодня одинаковые возможности. На каком этапе готовность проекта по созданию цифровых школ?